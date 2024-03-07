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На ПМЭФ-2024 пройдет регата знаменитых представителей парусного спорта

На ПМЭФ-2024 пройдет регата знаменитых представителей парусного спорта

7 марта 2024, 10:04
Фото: Оксана Куджава
Регата имени выдающегося спортсмена и первого вице-президента Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) Игоря Ченцова включена в спортивную программу ПМЭФ-2024 и пройдет с 30 мая по 2 июня.

Поддержав идею проведения соревнований, посвященных знаменитым спортсменам, советник президента России Антон Кобяков привел в пример Гран-при «Иван Ярыгин», который стал важным этапом на пути к олимпийскому успеху для многих спортсменов, передает 56orb.ru.

Кобяков также пожелал успехов парусному спорту. Он выразил уверенность в том, что регата, посвященная памяти Игоря Ченцова, который сыграл значительную роль в развитии данной спортивной дисциплины, поспособствует внутренней конкуренции и укреплению международного сотрудничества.

Регата имени Ченцова даст старт международному парусному турниру Tenzor International Cup, посвященному выдающимся личностям в мире парусного спорта.

Этот проект поддерживают ВФПС, Фонд Росконгресс и Центр спортивной подготовки сборных команд России, а информационным партнером выступает медиахолдинг 1MI.

По мнению главы ВФПС Сергея Джиенбаева, эти соревнования собирают лучших представителей парусного сообщества. Tenzor International Cup является самым масштабным турниром в национальном классе MX700 по числу участников.

В этом году спортсмены будут принимать участие в четырех этапах соревнований с июня по ноябрь на основных площадках яхт-клуба Tenzor Sailing Club в Пестово (Московская область) и в Сочи.

#Общество
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