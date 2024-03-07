Названы улицы в Ростове, где в первую очередь реконструируют ливневки

Сейчас администрация вместе с инвесторами занимается разработкой проектов строительства участков ливневой канализации на нескольких улицах. Например, такой проект уже готов для улицы 3-ей Круговой. Аналогичные проекты разрабатываются для улицы Таганрогской и ЖК «Красный Аксай».