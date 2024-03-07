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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Названы улицы в Ростове, где в первую очередь реконструируют ливневки

Названы улицы в Ростове, где в первую очередь реконструируют ливневки

7 марта 2024, 09:15
Фото: rostovgazeta.ru
Названы улицы в Ростове, где в первую очередь реконструируют ливневки

Логвиненко назвал улицы в Ростове, где в первую очередь реконструируют ливневки

Пока что в Ростове готов проект строительства участков дождевой канализации только по улице 3-й Круговой, рассказал градоначальник Алексей Логвиненко.

Власти напомнили, что в прошлом году утвердили схему водоотведения ливневой канализации города. Она должна помочь Ростову справиться с потопами после каждого выпадения осадков.

В Ростове-на-Дону утвердили схему ливневой канализации города
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Сейчас администрация вместе с инвесторами занимается разработкой проектов строительства участков ливневой канализации на нескольких улицах. Например, такой проект уже готов для улицы 3-ей Круговой. Аналогичные проекты разрабатываются для улицы Таганрогской и ЖК «Красный Аксай».

Также в Ростове завершают проекты документации для строительства шести участков автомобильных дорог в Левенцовке. Проектами предусмотрены и ливневые канализации на улицах Еляна, Сталинградская, Назарько, Курсантов, Ткачева, 9-го Мая.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала об утвержденной схеме ливневой канализации города.

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