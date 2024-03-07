Названы улицы в Ростове, где в первую очередь реконструируют ливневки

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Власти напомнили, что в прошлом году утвердили схему водоотведения ливневой канализации города. Она должна помочь Ростову справиться с потопами после каждого выпадения осадков.
Сейчас администрация вместе с инвесторами занимается разработкой проектов строительства участков ливневой канализации на нескольких улицах. Например, такой проект уже готов для улицы 3-ей Круговой. Аналогичные проекты разрабатываются для улицы Таганрогской и ЖК «Красный Аксай».
Также в Ростове завершают проекты документации для строительства шести участков автомобильных дорог в Левенцовке. Проектами предусмотрены и ливневые канализации на улицах Еляна, Сталинградская, Назарько, Курсантов, Ткачева, 9-го Мая.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала об утвержденной схеме ливневой канализации города.