Одинокой оказалась каждая вторая жительница Ростовской области

По данным аналитиков, в браке или сожительстве состоят 53,2% женщин, оставшиеся 46,8% одиноки. При этом значительная часть женщин вступает в брак в 20-24 года, их избранникам при этом от 25 до 29 лет. Рождение ребенка приходится у женщин на возраст от 25 до 29 лет, однако большинство впервые становятся мамами в 28 лет.