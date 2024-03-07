Одинокой оказалась каждая вторая жительница Ростовской области

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Уже завтра в пятницу, 8 марта, Ростовская область будет праздновать Международный женский день. Аналитики Ростовстата подготовили подробную статистику о том, сколько представительниц прекрасного пола живут в Ростовской области и рассказали об их образе жизни.
Так, согласно данным органа статистики, в настоящий момент в регионе проживают более 2,2 миллиона дончанок, в трудоспособном возрасте находятся 51,8% женщин, еще треть находятся на пенсии, 15,4% моложе трудоспособного возраста.
По данным аналитиков, в браке или сожительстве состоят 53,2% женщин, оставшиеся 46,8% одиноки. При этом значительная часть женщин вступает в брак в 20-24 года, их избранникам при этом от 25 до 29 лет. Рождение ребенка приходится у женщин на возраст от 25 до 29 лет, однако большинство впервые становятся мамами в 28 лет.
Что касается карьеры и образования дончанок, около 25% жительниц Ростовской области получили высшее образование, 39% закончили среднее профессиональное образование. При этом на предприятиях Ростовской области трудоустроены 53% женщин, значительная часть из них трудится в сфере образования, здравоохранения и соцуслуг.
Аналитики признают, что в свободное от работы время жительницы Ростовской области достаточно активны: треть из них самостоятельно занимается спортом, еще 17,5% являются посетителями спортивных секций и фитнес-центров. Несмотря на это, дамы не отказывают себе и в удовольствии посещать кафе и рестораны, 48,5% дончанок любят провести свободное время за чашкой кофе в каком-нибудь заведении. 38,8% женщин любят посещать кинотеатры, еще 17,8% являются зрителями театральных постановок и концертов.
Ранее дончанам подсказали, как поздравить любимых женщин с 8 Марта.