Огромная пробка выросла в Ростове у цветочного рынка 7 марта

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Пробка тянется по Береговой от Темерницкого моста до Ворошиловского. Причиной затора называют близлежащий цветочный рынок и цветочные магазины. Там якобы выставили на продажу недорогие букеты цветов, а потому мужчины ринулись за покупками к 8 Марта.
Очевидцы с места событий сообщают, что машины заняли все парковки, водители оставляют их в два-три ряда.
Автомобилистов, не нацеленных на покупку дешевых букетов, просят по возможности искать объездные пути, чтобы не потерять время в пробке.
Ранее флорист объяснил, какие цветы нельзя дарить женщинам на 8 Марта.