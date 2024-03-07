rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Водители выстроились в пробку в Ростове на цветочный рынок с низкими ценами

Огромная пробка выросла в Ростове у цветочного рынка 7 марта

7 марта 2024, 10:53
Фото: Pxhere
Водители выстроились в пробку в Ростове на цветочный рынок с низкими ценами
Затор образовался на Береговой улице в Ростове, сообщают «Яндекс. Карты».

Пробка тянется по Береговой от Темерницкого моста до Ворошиловского. Причиной затора называют близлежащий цветочный рынок и цветочные магазины. Там якобы выставили на продажу недорогие букеты цветов, а потому мужчины ринулись за покупками к 8 Марта.

Очевидцы с места событий сообщают, что машины заняли все парковки, водители оставляют их в два-три ряда.

Топ идей для подарков на 8 Марта в Ростове-на-Дону: маме, бабушке, любимой девушке
Узнать подробнее
Пробка тянется по Береговой от Темерницкого моста до ВорошиловскогоПробка тянется по Береговой от Темерницкого моста до Ворошиловского
Пробка тянется по Береговой от Темерницкого моста до Ворошиловского
Фото: Яндекс.Карты

Автомобилистов, не нацеленных на покупку дешевых букетов, просят по возможности искать объездные пути, чтобы не потерять время в пробке.

Ранее флорист объяснил, какие цветы нельзя дарить женщинам на 8 Марта.

Читайте также:
В такси рассказали, как в Ростове сэкономить на поездках 7 и 8 мартаВ гости к призракам и на Арракис: куда сходить в Ростове на выходных с 8 по 10 мартаТест: невероятные факты о 8 Марта или как вы хорошо знаете праздник
#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Транспорт#Праздник#Последние новости Ростова на сегодня#Дороги#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Особую экономическую зону создадут в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 07:08
Путин поручил сократить время поездки на поезде из Москвы до Ростовской области
Сегодня, 06:35
Девушка на автомобиле провалилась в котлован в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:37
Ростовчанин с ножом в автобусе вызвал панику у пассажиров
Сегодня, 04:57
Освобождение Авдеевки позволит запустить поезда из ДНР в Ростовскую область
Вчера, 18:18
Жителям Ростова предлагают нанять личного помощника по кладбищу
Вчера, 17:26