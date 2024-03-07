Огромная пробка выросла в Ростове у цветочного рынка 7 марта

Пробка тянется по Береговой от Темерницкого моста до Ворошиловского. Причиной затора называют близлежащий цветочный рынок и цветочные магазины. Там якобы выставили на продажу недорогие букеты цветов, а потому мужчины ринулись за покупками к 8 Марта.