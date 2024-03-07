Особую экономическую зону создадут в Ростовской области в 2024 году

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В совещании принял участие и губернатор Василий Голубев. Федеральные власти обсудили с ним создание в Ростовской области особой экономической зоны. Ее основной профиль — машиностроение и обрабатывающая промышленность.
Область уже нашла несколько резидентов, которые специализируются на изготовлении сельхозтехники, прицепов, химической продукции и холодильного оборудования.
Проект постановления о создании особой экономической зоны уже находится на рассмотрении. Претворить его в жизнь планируют в этом году.
Ранее потенциальный объем инвестиций в особую экономическую зону региона оценивался в более 8,6 миллиарда рублей. Она будет располагаться на базе Новочеркасского индустриального парка, так как там есть необходимая инженерная и транспортная инфраструктура. ОЭЗ позволит создать сотни рабочих мест.