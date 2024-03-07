Особую экономическую зону создадут в Ростовской области в 2024 году

Ранее потенциальный объем инвестиций в особую экономическую зону региона оценивался в более 8,6 миллиарда рублей. Она будет располагаться на базе Новочеркасского индустриального парка, так как там есть необходимая инженерная и транспортная инфраструктура. ОЭЗ позволит создать сотни рабочих мест.