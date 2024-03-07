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Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Особую экономическую зону создадут в Ростовской области в 2024 году

Особую экономическую зону создадут в Ростовской области в 2024 году

7 марта 2024, 07:08
Фото: Donland.ru
Особую экономическую зону создадут в Ростовской области в 2024 году
Проект постановления о создании в Ростовской области особой экономической зоны (ОЭЗ) уже внесен на рассмотрение, речь об этом зашла на совещании о развитии азово-черноморского региона под председательством президента Владимира Путина.

В совещании принял участие и губернатор Василий Голубев. Федеральные власти обсудили с ним создание в Ростовской области особой экономической зоны. Ее основной профиль — машиностроение и обрабатывающая промышленность.

Область уже нашла несколько резидентов, которые специализируются на изготовлении сельхозтехники, прицепов, химической продукции и холодильного оборудования.

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Проект постановления о создании особой экономической зоны уже находится на рассмотрении. Претворить его в жизнь планируют в этом году.

Ранее потенциальный объем инвестиций в особую экономическую зону региона оценивался в более 8,6 миллиарда рублей. Она будет располагаться на базе Новочеркасского индустриального парка, так как там есть необходимая инженерная и транспортная инфраструктура. ОЭЗ позволит создать сотни рабочих мест.

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