Перед 8 Марта в Ростовскую область из-за границы ввезли 43,8 тысячи цветов

Представители Россельхознадзора объявили, что с начала 2024 года инспекторы проконтролировали ввоз на территорию Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и Калмыкии более 600 тысяч цветов, среди них встречались гвоздики, розы, эустомы, гортензии и другие цветы, ввезенные на донские склады из Литвы. Экспорт цветов по сравнению с показателями 2023 года вырос на 84%.