Перед 8 Марта в Ростовскую область из-за границы ввезли 43,8 тысячи цветов

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Представители Россельхознадзора объявили, что с начала 2024 года инспекторы проконтролировали ввоз на территорию Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и Калмыкии более 600 тысяч цветов, среди них встречались гвоздики, розы, эустомы, гортензии и другие цветы, ввезенные на донские склады из Литвы. Экспорт цветов по сравнению с показателями 2023 года вырос на 84%.
Кроме того, только за последние шесть дней в Ростовскую область ввезли 43,8 тысячи срезанных цветов, выращенных в Эквадоре, Кении, Нидерландах и Колумбии. Инспекторы проверили каждую партию, чтобы убедиться, что в регион не ввезут карантинные объекты. Сейчас продукцию уже выпустили на рынок.
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