Переломы ребер из-за кашля: в Ростове заболеваемость коклюшем выросла в 20 раз

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Телеканал «Дон24» со ссылкой на интервью врач-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Ростова-на-Дону» Анну Городову в эфире радио «ФМ-на Дону» рассказал, что в 2023 году в Ростове зафиксировали резкий рост числа пациентов с коклюшем. Если в 2022 году показатели заболеваемости составляли всего 21 случай, то уже в 2023 году коклюшем заболели около 400 человек. При этом, согласно статистическим данным, за год по стране показатели заболеваемости взлетели более чем в девять раз — с трех до 28 тысяч пациентов.
Анна Городова рассказала, что после снятия ограничений из-за коронавируса в большинстве стран мира стали фиксировать всплески коклюша, подобные вспышки повторяются с регулярностью от четырех до шести лет и вызваны увеличением числа неиммунных граждан.
Эпидемиолог рассказала, что в случае заражения коклюшем дончан мучают приступы кашля, при этом он настолько сильный, что может вызвать переломы ребер и разрывы барабанных перепонок. При этом опасность вируса состоит в том, что он передается воздушно-капельным путем и способен вызвать остановку дыхания у детей грудного возраста. Единственной мерой профилактики этой болезни называют вакцинацию.
«Прививки против коклюша делают детям с трехмесячного возраста, вакцину вводят трехкратно с интервалом в полтора месяца. Ревакцинация проводится в 18 месяцев. В нашей стране только на отдельных территориях предусмотрена вторая ревакцинация в шесть–семь лет», — рассказала Анна Городова, напомнив, что ревакцинация нужна и взрослым, поскольку приобретенный после вакцины иммунитет недолговечен.
Ранее в Ростовской области заявили о стремительном росте числа больных корью.