Переломы ребер из-за кашля: в Ростове заболеваемость коклюшем выросла в 20 раз

Телеканал «Дон24» со ссылкой на интервью врач-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Ростова-на-Дону» Анну Городову в эфире радио «ФМ-на Дону» рассказал, что в 2023 году в Ростове зафиксировали резкий рост числа пациентов с коклюшем. Если в 2022 году показатели заболеваемости составляли всего 21 случай, то уже в 2023 году коклюшем заболели около 400 человек. При этом, согласно статистическим данным, за год по стране показатели заболеваемости взлетели более чем в девять раз — с трех до 28 тысяч пациентов.