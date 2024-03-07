Под Ростовом срочно продают пруд для разведения рыбы и платной рыбалки

Продавец рассказал, что пруд подходит как для разведения аквакультур, так и для организации платной рыбалки, поскольку уже сейчас заполнен рыбой. Кроме того, пруд достаточно живописен, а потому владелец считает возможным построить рядом с водоемом номерной фонд.