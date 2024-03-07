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Published Сегодня, 17:23

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

Под Ростовом срочно продают пруд для разведения рыбы и платной рыбалки

Под Ростовом срочно продают пруд для разведения рыбы и платной рыбалки

7 марта 2024, 17:23
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Под Ростовом срочно продают пруд для разведения рыбы и платной рыбалки
В Ростове выставили на продажу пруд для разведения рыбы и платной рыбалки за 12 миллионов рублей, информация о сделке появилась на портале объявлений.

В начале февраля частное лицо выставило на продажу пруд площадью 3,9 гектара. По словам продавца, водоем находится в 15 километрах от Ростова-на-Дону, а его средняя глубина составляет 2,5 метра.

Продавец рассказал, что пруд подходит как для разведения аквакультур, так и для организации платной рыбалки, поскольку уже сейчас заполнен рыбой. Кроме того, пруд достаточно живописен, а потому владелец считает возможным построить рядом с водоемом номерной фонд.

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Собственник добавил, что у него есть разрешительная документация на застройку территорий рядом с прудом, а сам пруд является подходящим местом для ведения бизнеса или строительства семейной усадьбы.

Продажа пруда срочная, а потому владелец просит за него только 12 миллионов рублей.

Ранее дончанам рассказали, где можно ловить шемаю, после ее исключения из Красной книги.

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