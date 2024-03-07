Под Ростовом срочно продают пруд для разведения рыбы и платной рыбалки

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
В начале февраля частное лицо выставило на продажу пруд площадью 3,9 гектара. По словам продавца, водоем находится в 15 километрах от Ростова-на-Дону, а его средняя глубина составляет 2,5 метра.
Продавец рассказал, что пруд подходит как для разведения аквакультур, так и для организации платной рыбалки, поскольку уже сейчас заполнен рыбой. Кроме того, пруд достаточно живописен, а потому владелец считает возможным построить рядом с водоемом номерной фонд.
Собственник добавил, что у него есть разрешительная документация на застройку территорий рядом с прудом, а сам пруд является подходящим местом для ведения бизнеса или строительства семейной усадьбы.
Продажа пруда срочная, а потому владелец просит за него только 12 миллионов рублей.
Ранее дончанам рассказали, где можно ловить шемаю, после ее исключения из Красной книги.