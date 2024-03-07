Пробки грозят трассе «Ростов — Ставрополь» из-за ремонтных работ

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Обновлять будут участок трассы в 30 километров на границе двух субъектов.
«Дорога связывает не только два региона, но и является важной транспортной артерией для жителей близлежащих сел», — отметил Владимиров.
На границе регионов всегда фиксируется плотный трафик движения машин. Дорожное полотно быстро износилось и требует ремонта. Также необходимо укрепить обочины, восстановить разметку и поменять бортовые камни.
Работы начнут сразу после прочного наступления хорошей погоды. Вероятно, на трассе из-за этого начнут собираться пробки.
Ранее сообщалось, что в Ростове и Ростовской области отремонтируют 12 километров дорог к больницам.