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Пробки грозят трассе «Ростов — Ставрополь» из-за ремонтных работ

Пробки грозят трассе «Ростов — Ставрополь» из-за ремонтных работ

7 марта 2024, 10:16
Фото: 1MI
Пробки грозят трассе «Ростов — Ставрополь» из-за ремонтных работ
Трассу из Ростовской области в Ставропольский край должны отремонтировать в этом году, сообщил губернатор соседнего региона Владимир Владимиров.

Обновлять будут участок трассы в 30 километров на границе двух субъектов.

«Дорога связывает не только два региона, но и является важной транспортной артерией для жителей близлежащих сел», — отметил Владимиров.

На границе регионов всегда фиксируется плотный трафик движения машин. Дорожное полотно быстро износилось и требует ремонта. Также необходимо укрепить обочины, восстановить разметку и поменять бортовые камни.

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Работы начнут сразу после прочного наступления хорошей погоды. Вероятно, на трассе из-за этого начнут собираться пробки.

Ранее сообщалось, что в Ростове и Ростовской области отремонтируют 12 километров дорог к больницам.

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