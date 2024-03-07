Проезд, мультики и квартиры: за что судился бизнес Ростовской области в феврале

Кроме того, стало известно, что компания и предприниматель встречаются в суде уже второй раз. В прошлом году ИП требовал от «Донского осетра» почти 640 тысяч рублей долга. Карагашев приобрел права на долг у ООО «Казачка», которой рыбоводческая компания задолжала за аренду.