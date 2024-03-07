Проезд, мультики и квартиры: за что судился бизнес Ростовской области в феврале

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
В феврале в арбитражном суде встретились представители компании «СТС» и донские бизнесмены, согласно данным суда, предметом спора стало использование изображений персонажей одного из мультфильмов.
Согласно данным картотеки арбитражных дел, «Сеть телевизионных станций» направило в суд иск против нескольких десятков предпринимателей, сумма требований к бизнесменам варьировалась в зависимости от дела.
Так ответчиком по делу выступила предприниматель Екатерина Иванова, от которой потребовали 100 тысяч рублей за нарушение прав на товарный знак, а именно использование персонажей мультфильма «Три кота» — Коржика, Компота, Карамельки, а также Мамы и Папы.
RostovGazeta продолжит следить за делом, чтобы узнать о результатах судебных тяжб.
Еще одним значимым судом февраля стал спор между белорусским предприятием ОАО «ЛМЗ Универсал» и шахтой «Обуховская».
Согласно материалам суда, ОАО «ЛМЗ Универсал», специализирующемся на производстве горно-шахтного оборудования и другой тяжелой техники, удалось отсудить у бывшей шахты украинского олигарха Рината Ахметова более 98 миллионов рублей. Изначально компания требовала от донской шахты более 104 миллионов рублей, однако суд лишь частично удовлетворил требования белорусского завода, позволив взыскать с ответчика штраф, пени и задолженность по контракту, предмет которого не раскрывался.
Это позволило «ЛМЗ Универсал» получить 98,5 миллиона рублей, однако в остальной части иска зарубежной компании отказали.
В феврале в Арбитражном суде приняли к рассмотрению иск индивидуального предпринимателя Николая Карагашева, решившего судиться с рыбоводческим предприятием «Донской осетр». Компания входит в «Группу Агроком», ее бенефициаром выступает Кирияки Саввиди, супруга ростовского миллиардера Ивана Саввиди.
Согласно данным суда, Карагашев требует признать «Донской осетр» банкротом, однако причины судебных тяжб пока не уточнялись.
Кроме того, стало известно, что компания и предприниматель встречаются в суде уже второй раз. В прошлом году ИП требовал от «Донского осетра» почти 640 тысяч рублей долга. Карагашев приобрел права на долг у ООО «Казачка», которой рыбоводческая компания задолжала за аренду.
Исход дела пока неизвестен.
Еще одной важной новостью стало дело ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. БЕРИЕВА». Таганрогский завод обратился в московский арбитраж, чтобы получить более шести миллионов рублей от производителя беспилотных авиасистем.
Ответчиков в иске указали ООО «АВИААГРЕГАТ-КОМПЛЕКТ-ХОЛДИНГ», от которого авиационный завод требует более 6,3 миллиона рублей. Дату заседания пока не назначили, кроме того, ознакомиться с деталями дела и постановлением суда о принятии иска к рассмотрению пока невозможно.
Согласно данным издания, ООО «АВИААГРЕГАТ-КОМПЛЕКТ-ХОЛДИНГ» занимается научными исследованиями, а также производством турбин, навигационных приборов, деталей для летательных аппаратов, а также их ремонтом. При этом основным 40% контрактов компания заключала с ФГБУ «СЛО „Россия“», занятого транспортными перевозками первых лиц России, военных и сотрудников спецслужб.
В феврале ростовской транспортной компании «РТК» удалось выиграть суд против администрации города.
Причиной иска компании стало неосновательное обогащение администрации размером три миллиона рублей. Согласно данным суда, в разгар пандемии в 2020 году властям потребовались услуги перевозок военных для охраны общественного порядка.
Компания согласилась доставлять военных до места назначения, но договор закрепили только устно из-за срочности вопроса. Военные пользовались услугами «РТК» три месяца, но компания так и не получила обещанных денег.
В итоге перевозчик обратился в суд и добился успеха, отсудив у чиновников три миллиона рублей.
Главным судебным спором стали попытки застройщика ООО «Инвестрадиострой» признать недействительной сделку с донской полицией, которая выступала соинвестором при строительстве ЖК Lime city на проспекте Михаила Нагибина, 38.
В сентябре 2023 года сотрудники полиции обратились в суд, чтобы получить от застройщика обещанные его предшественником квартиры, однако представители компании стали настаивать, что таких помещений в новом проекте просто нет. Причиной спора стали 29 жилых помещений долгостроя, которые новый собственник не планирует выделить ГУ МВД.
В середине февраля застройщик ООО «Инвестрадиострой» обратился в суд с иском против ГУ МВД РФ по Ростовской области, чтобы признать ничтожную сделку недействительной и избавиться от обязательств, способных лишить его части прибыли. Заседание по делу пройдет 2 апреля.