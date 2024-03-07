Путин поручил сократить время поездки на поезде из Москвы до Ростовской области

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Глава государства заявил о необходимости снизить время в пути до 16 часов. Речь идет о пассажирских поездах.
Добавим, что все поезда на этом маршруте идут через Ростовскую область.
Также Путин затронул тему расширения пропускной способности железной дороги до Азовского и Черного морей. Он предложил рассмотреть вопрос разделения потоков грузового и пассажирского транспорта.
До этого стало известно, что для высокоскоростных магистралей, ведущих в донскую столицу разработают новые поезда. Материал на эту тему читайте по ссылке.
Также появилась информация, что ретро-поезд появится в регионе, его поставят на из Ростова до Таганрога 8 марта.