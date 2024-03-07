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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Путин поручил сократить время поездки на поезде из Москвы до Ростовской области

Путин поручил сократить время поездки на поезде из Москвы до Ростовской области

7 марта 2024, 06:35
Фото: rostovgazeta.ru
Путин поручил сократить время поездки на поезде из Москвы до Ростовской области
Президент России Владимир Путин поручил сократить время в пути на поезде из столицы до Черного моря, прозвучало на совещании о развитии Азово-Черноморского региона.

Глава государства заявил о необходимости снизить время в пути до 16 часов. Речь идет о пассажирских поездах.

Добавим, что все поезда на этом маршруте идут через Ростовскую область.

Также Путин затронул тему расширения пропускной способности железной дороги до Азовского и Черного морей. Он предложил рассмотреть вопрос разделения потоков грузового и пассажирского транспорта.

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До этого стало известно, что для высокоскоростных магистралей, ведущих в донскую столицу разработают новые поезда. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Также появилась информация, что ретро-поезд появится в регионе, его поставят на из Ростова до Таганрога 8 марта.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Путин#Поезд#Черное море
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