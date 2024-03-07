Разницу температур в 40 градусов фиксировали на 8 марта в Ростове за 100 лет

В этом году в Международный женский день дончанам рекомендуют быть готовыми к возможным снегопадам, дождю, гололеду на дорогах и сильному ветру. Ночью температура воздуха будет колебаться от -10 до 0 градусов, а днем она не превысит отметку +4 градуса.