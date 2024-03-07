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Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Стало известно, когда было самое холодное 8 марта в Ростове-на-Дону

Разницу температур в 40 градусов фиксировали на 8 марта в Ростове за 100 лет

7 марта 2024, 12:11
Фото: Pxhere
Стало известно, когда было самое холодное 8 марта в Ростове-на-Дону

Самая холодная погода на 8 марта в Ростове была почти 100 лет назад

В Ростове-на-Дону в 1929 году 8 марта температура опускалась ниже -20 градусов, говорится на сайте Pogodaiklimat.

Самый низкий температурный показатель за всю историю метеонаблюдений на 8 марта был зафиксирован в Ростове-на-Дону в 1929 году, когда термометры показали -20,2 градуса.

А самая теплая погода оказалась в 2020 году, тогда столбики термометров оказались на отметке +20,8 градуса.

Добавим, что в 1929 году было и самое холодное 9 марта. Тогда температура опустилась до -28,1 градуса.

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В этом году в Международный женский день дончанам рекомендуют быть готовыми к возможным снегопадам, дождю, гололеду на дорогах и сильному ветру. Ночью температура воздуха будет колебаться от -10 до 0 градусов, а днем она не превысит отметку +4 градуса.

Ранее синоптик Чупрова предупредила о снегопадах в марте в Ростовской области.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Температура#Метеонаблюдения
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