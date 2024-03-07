Разницу температур в 40 градусов фиксировали на 8 марта в Ростове за 100 лет

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Самый низкий температурный показатель за всю историю метеонаблюдений на 8 марта был зафиксирован в Ростове-на-Дону в 1929 году, когда термометры показали -20,2 градуса.
А самая теплая погода оказалась в 2020 году, тогда столбики термометров оказались на отметке +20,8 градуса.
Добавим, что в 1929 году было и самое холодное 9 марта. Тогда температура опустилась до -28,1 градуса.
В этом году в Международный женский день дончанам рекомендуют быть готовыми к возможным снегопадам, дождю, гололеду на дорогах и сильному ветру. Ночью температура воздуха будет колебаться от -10 до 0 градусов, а днем она не превысит отметку +4 градуса.
Ранее синоптик Чупрова предупредила о снегопадах в марте в Ростовской области.