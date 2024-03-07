Российский бизнес готов инвестировать в такие проекты, как «Игры будущего»

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Стоит отметить, что год назад многие были скептически настроены по отношению к данной инициативе. Но правительство и крупный отечественный бизнес решили вложиться в проект, хотя и понимали, что окупаемость будет отнюдь не быстрой, пишет inkazan.ru.
Сообщается, что в РФ начинается формирование пула компаний, готовых поддержать подобные проекты. Обычно инновационными проектами интересуются ВК, Yota, Сбер и «Газпром». Серьёзную поддержку оказывают компании из экосистемы «Интерроса» — «Рексофт», «Атомайз», «Роза Хутор».
Эксперты и участники положительно оценили «Игры». Более того, был получен позитивный отклик от иностранных гостей. Уже известно, что принимать «Игры» в следующем году будет Казахстан.
Заместитель проректора НИУ ВШЭ Илья Яськов акцентировал внимание на том, что обычный спорт имеет границы и ограничения, а киберспорт — практически нет. Также он отметил, что в киберспорте невозможно ущемлять интересы России, как это делают на традиционных спортивных мероприятиях.
Эксперты заявили, что презентация «Игр будущего» заинтересовала бизнес. Появились инвесторы, готовые финансово поддерживать данную концепцию.
Директор по развитию игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов сообщил, что отечественный бизнес в данном формате привлекает широкий охват. В «Синергии» видят большой экономический потенциал у фиджитал-спорта и даже открыли магистратуру по данному направлению.
Гости «Игр» могли познакомиться с «фиджитал-порталами», которые представили крупнейшие российские компании в рамках концепции «Город будущего». Например, на экспозиции «Интерроса» установили виртуальный горнолыжный симулятор. При этом присутствовавший здесь же инструктор давал профессиональные советы. Сообщается, что девушка, ставшая тысячным гостем экспозиции, получила от компании реальный тур на курорт «Роза Хутор».
Гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин назвал «Игры будущего» главным спортивным событием года, а также ярким примером технологического лидерства России. Он подчеркнул, что для его компании очень важно быть в числе первых в новой сфере.