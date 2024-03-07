Российский участковый пойдет под суд за халатное отношение к своим обязанностям

Российская женщина позже скончалась от полученных травм. Бездействие полицейского было квалифицировано как преступление. Выяснилось, что иностранный гражданин должен был покинуть Российскую Федерацию после того, как на него был наложен штраф еще в 2016 году. Однако он не выполнил это требование, и участковый не контролировал его выезд за границу. В результате полицейскому теперь грозит до пяти лет лишения свободы, поскольку в отношении него возбуждено уголовное дело.