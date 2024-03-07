Российский участковый пойдет под суд за халатное отношение к своим обязанностям

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Сотрудник правоохранительных органов проигнорировал сообщение жительницы, проживающей на его участке, о том, что ее сосед из Узбекистана не имеет регистрации и нарушает общественный порядок. Полицейский не проверил эту информацию, и вследствие этого произошло убийство, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
История развернулась в Надеждинском районе Приморского края. Еще в марте 2022 года женщина обратилась к своему участковому с жалобой на своего соседа, который использовал неприличные выражения в отношении других людей. Гражданин Узбекистана не имел права пребывать на территории России, так как он не был зарегистрирован. Однако полицейский не осуществил проверку данного сообщения, и это привело к преступлению, совершенному в мае прошлого года.
«В результате отсутствия контроля со стороны участкового, данный гражданин, находясь незаконно в нашей стране, избил свою сожительницу», — отметили сотрудники правоохранительных органов.
Российская женщина позже скончалась от полученных травм. Бездействие полицейского было квалифицировано как преступление. Выяснилось, что иностранный гражданин должен был покинуть Российскую Федерацию после того, как на него был наложен штраф еще в 2016 году. Однако он не выполнил это требование, и участковый не контролировал его выезд за границу. В результате полицейскому теперь грозит до пяти лет лишения свободы, поскольку в отношении него возбуждено уголовное дело.