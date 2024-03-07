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Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Ростовчанам рассказали, как купить квартиру на аукционе

Ростовчанам рассказали, как купить квартиру на аукционе

7 марта 2024, 18:02
Фото: Изображение Midjourney
Жители России, в том числе Ростовской области, имеют возможность приобрести квартиру на аукционе дешевле рыночной цены, сообщает Newia.ru.

Возможность участия в торгах открыта для всех граждан, при этом требуется предоставить паспортные данные, номера ИНН и СНИЛС. Кроме того, для участия в электронных сделках необходимо иметь цифровую подпись.

Для участия в торгах необходимо пройти процедуру регистрации и аккредитации на соответствующей торговой площадке. Далее подается заявка на желаемый лот и вносится депозит, составляющий примерно 10% от стартовой цены.

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В случае успешной покупки на аукционе, сумму депозита включат в общую сумму оплаты недвижимости, в то время как в случае неудачи она будет возвращена. После победы на аукционе покупатель заключает договор купли-продажи и регистрирует свои права собственности.

Один из ключевых привлекательных моментов, связанных с приобретением квартиры на аукционе, заключается в возможности покупки недвижимость по более низкой цене, чем на рынке. Благодаря начальной цене на аукционе можно сэкономить от 10% до 15%.

Ранее жители Ростова-на-Дону стали массово избавляться от квартир в старом фонде.

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