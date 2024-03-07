Ростовчанам рассказали, как купить квартиру на аукционе

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Возможность участия в торгах открыта для всех граждан, при этом требуется предоставить паспортные данные, номера ИНН и СНИЛС. Кроме того, для участия в электронных сделках необходимо иметь цифровую подпись.
Для участия в торгах необходимо пройти процедуру регистрации и аккредитации на соответствующей торговой площадке. Далее подается заявка на желаемый лот и вносится депозит, составляющий примерно 10% от стартовой цены.
В случае успешной покупки на аукционе, сумму депозита включат в общую сумму оплаты недвижимости, в то время как в случае неудачи она будет возвращена. После победы на аукционе покупатель заключает договор купли-продажи и регистрирует свои права собственности.
Один из ключевых привлекательных моментов, связанных с приобретением квартиры на аукционе, заключается в возможности покупки недвижимость по более низкой цене, чем на рынке. Благодаря начальной цене на аукционе можно сэкономить от 10% до 15%.
Ранее жители Ростова-на-Дону стали массово избавляться от квартир в старом фонде.