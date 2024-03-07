Ростовчанин с ножом в автобусе вызвал панику у пассажиров

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Происшествие случилось на пересечении Красноармейской и Ворошиловского, где на улице появился пьяный мужчина с ножом. Он зашел в автобус, чем напугал пассажиров.
«Водитель адекватный, быстро среагировал и вышвырнул его из автобуса, пока тот не натворил дел. А другой пассажир забрал у него нож и закинул на козырек дома», — написал автор.
Он добавил, что владелец ножа после потасовки убежал.
«Весеннее обострение, будьте осторожны. Хорошо обезвредили», — написали пользователи в комментариях.
«Он прям запугивал и пьяный был? А то вдруг мужик новый нож домой купил, а у него нож отобрали и прогнали», — сообщили ростовчане.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее военный в Ростовской области напал с ножом на сослуживца в полевом лагере.