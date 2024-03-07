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Published Сегодня, 04:57

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Updated Сегодня, 04:59

Ростовчанин с ножом в автобусе вызвал панику у пассажиров

Ростовчанин с ножом в автобусе вызвал панику у пассажиров

7 марта 2024, 04:57
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону выгнали из автобуса мужчину, у которого в руке был нож, сообщили очевидцы в соцсетях.

Происшествие случилось на пересечении Красноармейской и Ворошиловского, где на улице появился пьяный мужчина с ножом. Он зашел в автобус, чем напугал пассажиров.

«Водитель адекватный, быстро среагировал и вышвырнул его из автобуса, пока тот не натворил дел. А другой пассажир забрал у него нож и закинул на козырек дома», — написал автор.

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Он добавил, что владелец ножа после потасовки убежал.

«Весеннее обострение, будьте осторожны. Хорошо обезвредили», — написали пользователи в комментариях.

Фото: Это Ростов — ТГ

«Он прям запугивал и пьяный был? А то вдруг мужик новый нож домой купил, а у него нож отобрали и прогнали», — сообщили ростовчане.

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее военный в Ростовской области напал с ножом на сослуживца в полевом лагере.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автобус#Пассажиры#Нож#Происшествия
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