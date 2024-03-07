Терапевт Чиркова развеяла миф о связи менингита с прогулками без шапки

Если не надевать головной убор в холодные дни, то могут пострадать волосяные луковицы и, как следствие, состояние волос начнет ухудшаться. Также из-за морозов может появиться головная боль и даже в мигрень, не говоря о том, что холод снижает иммунитет, из-за чего возникает риск заражения респираторными вирусами.