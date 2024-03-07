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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Терапевт Чиркова развеяла миф о связи менингита с прогулками без шапки

7 марта 2024, 07:26
Терапевт Ольга Чиркова рассказала, что риск заражения менингитом не связан с прогулками без шапки в холодную погоду.

Как передает NEWS.ru, по словам специалиста, менингит — это инфекционное заболевание, которое не связано с прогулками без шапки в мороз.

Если не надевать головной убор в холодные дни, то могут пострадать волосяные луковицы и, как следствие, состояние волос начнет ухудшаться. Также из-за морозов может появиться головная боль и даже в мигрень, не говоря о том, что холод снижает иммунитет, из-за чего возникает риск заражения респираторными вирусами.

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