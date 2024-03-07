Топ идей для подарков на 8 Марта в Ростове-на-Дону: маме, бабушке, любимой девушке

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Добавим, что более половины опрошенных заявили, что в этот день их мужчины дарят им цветы, около 14% сообщили, что получают в этот день сладости. Парфюмерию и косметику получают в этот день 13% респонденток. Менее десяти процентов опрошенных получают в подарок денежные средства. Итак, рассмотрим, что же оригинального можно подарить нашим любимым.
Шоколадные конфеты
Универсальные подарки в виде обычных или фигурных шоколадок уже неактуальны. Подарок должен приносить радость и запомниться одаряемому на долгое время. Отличным вариантом такого подарка станет набор шоколадных конфет «Коркунов». Взгляд сразу приковывает упаковка, которая выполнена в форме бриллианта, что также подчеркнет значимость и благодарность близкому человеку. Особенно по душе такой подарок придется маме, бабушке, учительнице или коллеге.
Пирожное-эскимо
Незабываемые эмоции близким можно доставить с помощью вкусных пирожных в виде эскимо. В настоящее время этот десерт очень популярен. Во-первых, он вкусный, а во-вторых, напоминает знаменитое мороженое. К примеру, можно заказать доставку пирожных с милым красным сердцем от кулинарной студии «Кулинариум». Данный десерт может отлично подойти и на завтрак, чтобы у любимых женщин было хорошее настроение с самого утра.
Пять свежих красных тюльпанов
Самым желанным подарком для любой женщины, конечно же, являются цветы. Каждая третья дама из десяти опрошенных мечтает получить на праздник красивый букет. Однако цветы — такой товар, который заранее не купишь, они могут завять, лепестки — потерять блеск. Лучше не рисковать и заказать букет тюльпанов любимым женщинам к 8 Марта. Например в «Яндекс Лавке» готовы привезти цветы от 15 минут.
Подарки для дома и творчества
По традиции многие мужчины стараются приобрести к 8 Марта своим любимым не только красивые вещи, но и аксессуары для домашнего использования. Прекрасными вариантами станут новый набор тарелок и бокалов, полотенце, плед, соль для ванной, мыло или свечи ручной работы, косметические наборы. Любительницам рукоделия понравятся новый набор для вышивки или сертификат в специальный магазин. Те, кто любит рисовать, несомненно, будут рады новому комплекту кистей и красок.