rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Топ идей для подарков на 8 Марта в Ростове-на-Дону: маме, бабушке, любимой девушке

Топ идей для подарков на 8 Марта в Ростове-на-Дону: маме, бабушке, любимой девушке

7 марта 2024, 10:18
Фото: Изображение Midjourney
До Международного женского дня осталось совсем немного, поэтому тем, кто еще не успел купить презент своим любимым, пора это, наконец, сделать. Поскольку согласно опросу, проведенному популярным сервисом по поиску работы, каждая седьмая жительница Ростова остается без подарка в этот день.

Добавим, что более половины опрошенных заявили, что в этот день их мужчины дарят им цветы, около 14% сообщили, что получают в этот день сладости. Парфюмерию и косметику получают в этот день 13% респонденток. Менее десяти процентов опрошенных получают в подарок денежные средства. Итак, рассмотрим, что же оригинального можно подарить нашим любимым.

 

Шоколадные конфеты

 

Универсальные подарки в виде обычных или фигурных шоколадок уже неактуальны. Подарок должен приносить радость и запомниться одаряемому на долгое время. Отличным вариантом такого подарка станет набор шоколадных конфет «Коркунов». Взгляд сразу приковывает упаковка, которая выполнена в форме бриллианта, что также подчеркнет значимость и благодарность близкому человеку. Особенно по душе такой подарок придется маме, бабушке, учительнице или коллеге.

 

Пирожное-эскимо

 

Незабываемые эмоции близким можно доставить с помощью вкусных пирожных в виде эскимо. В настоящее время этот десерт очень популярен. Во-первых, он вкусный, а во-вторых, напоминает знаменитое мороженое. К примеру, можно заказать доставку пирожных с милым красным сердцем от кулинарной студии «Кулинариум». Данный десерт может отлично подойти и на завтрак, чтобы у любимых женщин было хорошее настроение с самого утра.

Фото: Яндекс Лавка

Пять свежих красных тюльпанов

Самым желанным подарком для любой женщины, конечно же, являются цветы. Каждая третья дама из десяти опрошенных мечтает получить на праздник красивый букет. Однако цветы — такой товар, который заранее не купишь, они могут завять, лепестки — потерять блеск. Лучше не рисковать и заказать букет тюльпанов любимым женщинам к 8 Марта. Например в «Яндекс Лавке» готовы привезти цветы от 15 минут.

Подарки для дома и творчества

По традиции многие мужчины стараются приобрести к 8 Марта своим любимым не только красивые вещи, но и аксессуары для домашнего использования. Прекрасными вариантами станут новый набор тарелок и бокалов, полотенце, плед, соль для ванной, мыло или свечи ручной работы, косметические наборы. Любительницам рукоделия понравятся новый набор для вышивки или сертификат в специальный магазин. Те, кто любит рисовать, несомненно, будут рады новому комплекту кистей и красок.

Подпишитесь
Особую экономическую зону создадут в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 07:08
Путин поручил сократить время поездки на поезде из Москвы до Ростовской области
Сегодня, 06:35
Девушка на автомобиле провалилась в котлован в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:37
Ростовчанин с ножом в автобусе вызвал панику у пассажиров
Сегодня, 04:57
Освобождение Авдеевки позволит запустить поезда из ДНР в Ростовскую область
Вчера, 18:18
Жителям Ростова предлагают нанять личного помощника по кладбищу
Вчера, 17:26