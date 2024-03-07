Топ идей для подарков на 8 Марта в Ростове-на-Дону: маме, бабушке, любимой девушке

Добавим, что более половины опрошенных заявили, что в этот день их мужчины дарят им цветы, около 14% сообщили, что получают в этот день сладости. Парфюмерию и косметику получают в этот день 13% респонденток. Менее десяти процентов опрошенных получают в подарок денежные средства. Итак, рассмотрим, что же оригинального можно подарить нашим любимым.