Ученые прогнозируют подтопления в Ростовской области в марте

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
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Updated Сегодня, 14:00
Ученые на основе многолетних наблюдений сделали выводы, что в первой декаде марта происходит вскрытие рек Ростовской области. Из-за этого повышаются риски подтопления различных объектов, которые находятся на пониженных участках.
Но точные территории, которые могут скрыться под водой, не раскрываются.
Эксперты также прогнозируют вероятность схода «мокрых» лавин в горах ЮФО и СКФО. Говорится, что для ликвидации последствий придется потратить большое количество времени.
Ранее Первомайский районный суд в Ростове-на-Дону затопило грунтовыми водами. С материалами на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого жители донского региона из затопленных территорий сами расчистили русло канала.