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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Ученые прогнозируют подтопления в Ростовской области в марте

Ученые прогнозируют подтопления в Ростовской области в марте

7 марта 2024, 13:58
Фото: 61.mchs.gov.ru
Ученые прогнозируют подтопления в Ростовской области в марте

В марте в Ростовской области вырос риск подтоплений территорий

В Ростовской области существует риск подтопления территорий в течение марта, говорится на сайте ВНИИ ГОЧС.

Ученые на основе многолетних наблюдений сделали выводы, что в первой декаде марта происходит вскрытие рек Ростовской области. Из-за этого повышаются риски подтопления различных объектов, которые находятся на пониженных участках.

Но точные территории, которые могут скрыться под водой, не раскрываются.

Эксперты также прогнозируют вероятность схода «мокрых» лавин в горах ЮФО и СКФО. Говорится, что для ликвидации последствий придется потратить большое количество времени.

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До этого жители донского региона из затопленных территорий сами расчистили русло канала.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Подтопления#Реки#Происшествия
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