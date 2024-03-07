В гости к призракам и на Арракис: куда сходить в Ростове на выходных с 8 по 10 марта

Также ростовчанам, которые не хотят ни в кино, ни в театр, предлагают сходить на стендап ростовского комика Андрея Атласа, прославившегося своим честным и ироничным юмором. Концерт пройдет в конгресс-холле ДГТУ 9 марта в 19.00 мск. Стоимость оставшихся билетов колеблется от полутора до трех тысяч рублей. В случае, если в субботу будет хорошая погода, горожане и туристы могут посетить экскурсию «Тайны и призраки Ростова», один билет стоит 1720 рублей, разделения на детские и взрослые билеты нет. Во время пешей экскурсии дончан и туристов познакомят с историей старого Ростова, его архитектурой, увлекательными историями о призраках, подземных катакомбах и мистических событиях. Начало экскурсии запланировано на 18.00 мск, участники экскурсии встречаются на Большой Садовой, 55.