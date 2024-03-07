В гости к призракам и на Арракис: куда сходить в Ростове на выходных с 8 по 10 марта

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Напомним, на днях донские метеорологи объявили, что жителям Ростовской области стоит готовиться к неблагоприятным погодным условиям 8 марта. К концу рабочей недели в Ростовской области похолодает, но плохая погода — не повод сидеть дома. RostovGazeta составила список мест, которые можно посетить на будущих выходных с 8 по 10 марта.
Так, 8 марта перед ростовчанами в конгресс-холле ДГТУ выступит певица Елена Ваенга, исполнительница даст два концерта в 14.00 и 19.00 мск. Стоимость билетов колеблется от 7 до 8,5 тысячи рублей за место. Также Оркестр имени Кима Назаретова 8 марта даст концерт «Для милых дам» в Филармонии.
В субботу, 9 марта, на большой сцене Музыкального театра Ростова покажут оперу «Кармен», артисты выступят перед зрителями в 18.00 мск. В этот же день часом позже театр «Линии» представит спектакль «Одна абсолютно несчастливая деревня», основанный на рассказе Юрия Казакова, который раскрывает историю любви в одной деревне в 50-х годах прошлого века.
На длинных выходных ожидается премьера российского фильма «Онегин», являющегося экранизацией романа в стихах Александра Пушкина, кроме того, ростовчане смогут увидеть фильм «Рецепт любви», получивший приз за лучшую режиссуру в Каннах. Для тех, кто не любит мелодрамы, в прокате находится фильм «Нечисть» о девушке, унаследовавшей дом с опасным секретом, кроме того, на этой неделе состоится премьера второй части фильма «Дюна», которая продемонстрирует путь главного героя, юного герцога Пола Атрейдеса, вынужденного взять на себя роль пророка, а после и императора известной Вселенной.
Также ростовчанам, которые не хотят ни в кино, ни в театр, предлагают сходить на стендап ростовского комика Андрея Атласа, прославившегося своим честным и ироничным юмором. Концерт пройдет в конгресс-холле ДГТУ 9 марта в 19.00 мск. Стоимость оставшихся билетов колеблется от полутора до трех тысяч рублей. В случае, если в субботу будет хорошая погода, горожане и туристы могут посетить экскурсию «Тайны и призраки Ростова», один билет стоит 1720 рублей, разделения на детские и взрослые билеты нет. Во время пешей экскурсии дончан и туристов познакомят с историей старого Ростова, его архитектурой, увлекательными историями о призраках, подземных катакомбах и мистических событиях. Начало экскурсии запланировано на 18.00 мск, участники экскурсии встречаются на Большой Садовой, 55.
Ранее дончанам рассказали, какие подарки не стоит дарить ростовчанкам, чтобы хорошо провести мартовские праздники.