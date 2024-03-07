В рамках реализации нацпроекта «Культура» на Дону создано 15 модельных библиотек

В помещениях создаются не только комфортные зоны для работы, отдыха и общения, но и все условия для пребывания в библиотеках людей с ограниченными возможностями здоровья. Все читатели получают доступ к интернету, в том числе к ресурсам Национальной электронной библиотеки, Национальной электронной детской библиотеки, ЛитРеса.