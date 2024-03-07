В рамках реализации нацпроекта «Культура» на Дону создано 15 модельных библиотек

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Уже модернизированы библиотеки в Аксайском, Матвеево-Курганском, Кашарском, Чертковском районах, а также в Батайске, Волгодонске, Звереве, Ростове-на-Дону и Таганроге. В этом году конкурсный отбор на предоставление межбюджетных трансфертов для создания модельной муниципальной библиотеки прошла Центральная межпоселенческая библиотека им. А. С. Пушкина Морозовского района.
В региональном правительстве поясняют, что создание модельных библиотек включает в себя приобретение мультимедийного, информационного оборудования, мебели и оргтехники, а также обновление книжного фонда.
В помещениях создаются не только комфортные зоны для работы, отдыха и общения, но и все условия для пребывания в библиотеках людей с ограниченными возможностями здоровья. Все читатели получают доступ к интернету, в том числе к ресурсам Национальной электронной библиотеки, Национальной электронной детской библиотеки, ЛитРеса.
Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов отмечает, что библиотеки, прошедшие модернизацию как никогда востребованы у жителей области.
— Мы видим, что учреждения, которые получают вторую жизнь, очень востребованы у дончан. Библиотеки становятся не только средоточием знаний, но и культурно-интеллектуальными центрами. Модернизация позволила достигнуть основных показателей Стратегии развития библиотечного дела: в 2023 году число посещений библиотек увеличилось на 2,5 млн по сравнению с предыдущим годом, — говорит Игорь Гуськов.
Помимо обновления библиотечной сети по нацпроекту «Культура», в Ростовской области реализуется и региональная программа «Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек». По этой программе с 2022 года создано 14 библиотек нового поколения в Аксайском, Неклиновском, Целинском, Чертковском районах, а также в Азове, Батайске, Звереве, Новошахтинске, Ростове-на-Дону и Таганроге.
Всего к 2030 году за счет средств областного бюджета планируется усовершенствовать не менее 100 муниципальных модельных библиотек.