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Published Сегодня, 07:04

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Updated Сегодня, 07:06

В рамках реализации нацпроекта «Культура» на Дону создано 15 модельных библиотек

В рамках реализации нацпроекта «Культура» на Дону создано 15 модельных библиотек

7 марта 2024, 07:04
Фото: donland.ru
В рамках реализации нацпроекта «Культура» на Дону создано 15 модельных библиотек
Пятнадцать муниципальных библиотек Ростовской области переоснастили по модельному стандарту в рамках реализации нацпроекта «Культура» с 2019 года. Из федерального бюджета на эти цели было направлено 115 млн рублей.

Уже модернизированы библиотеки в Аксайском, Матвеево-Курганском, Кашарском, Чертковском районах, а также в Батайске, Волгодонске, Звереве, Ростове-на-Дону и Таганроге. В этом году конкурсный отбор на предоставление межбюджетных трансфертов для создания модельной муниципальной библиотеки прошла Центральная межпоселенческая библиотека им. А. С. Пушкина Морозовского района.

В региональном правительстве поясняют, что создание модельных библиотек включает в себя приобретение мультимедийного, информационного оборудования, мебели и оргтехники, а также обновление книжного фонда.

В помещениях создаются не только комфортные зоны для работы, отдыха и общения, но и все условия для пребывания в библиотеках людей с ограниченными возможностями здоровья. Все читатели получают доступ к интернету, в том числе к ресурсам Национальной электронной библиотеки, Национальной электронной детской библиотеки, ЛитРеса.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов отмечает, что библиотеки, прошедшие модернизацию как никогда востребованы у жителей области.

— Мы видим, что учреждения, которые получают вторую жизнь, очень востребованы у дончан. Библиотеки становятся не только средоточием знаний, но и культурно-интеллектуальными центрами. Модернизация позволила достигнуть основных показателей Стратегии развития библиотечного дела: в 2023 году число посещений библиотек увеличилось на 2,5 млн по сравнению с предыдущим годом, — говорит Игорь Гуськов.

Фото: donland.ru

Помимо обновления библиотечной сети по нацпроекту «Культура», в Ростовской области реализуется и региональная программа «Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек». По этой программе с 2022 года создано 14 библиотек нового поколения в Аксайском, Неклиновском, Целинском, Чертковском районах, а также в Азове, Батайске, Звереве, Новошахтинске, Ростове-на-Дону и Таганроге.

Всего к 2030 году за счет средств областного бюджета планируется усовершенствовать не менее 100 муниципальных модельных библиотек.

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