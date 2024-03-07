Власти объяснили, почему в части Ростова не слышно сирены

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
На комментарии ростовчан ответила пресс-служба городской администрации. Она заявила, что сигнал оповещения действительно могли слышать не все в силу неисправности «выслуживших установленный эксплуатационный ресурс» сирен.
Другой причиной власти назвали слишком плотную застройку Ростова. Зданий в городе больше, чем сирен, а потому сигнал явно доходит не до всех.
Будет ли эта проблема как-то решаться, власти не уточнили.
Сами ростовчане обратили внимание и на другую проблему подготовки города на случай ЧС. Даже если сирены будут слышны, горожане не знают, в какие укрытия им бежать.