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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Массовая застройка Ростова названа причиной плохой работы сирен

Власти объяснили, почему в части Ростова не слышно сирены

7 марта 2024, 10:55
Фото: 86.mchs.gov.ru
Массовая застройка Ростова названа причиной плохой работы сирен
В среду, 6 марта, в Ростове проверяли систему оповещения населения на случай ЧС, жители в социальных сетях сетовали, что сирены практически не были слышны.

На комментарии ростовчан ответила пресс-служба городской администрации. Она заявила, что сигнал оповещения действительно могли слышать не все в силу неисправности «выслуживших установленный эксплуатационный ресурс» сирен.

Другой причиной власти назвали слишком плотную застройку Ростова. Зданий в городе больше, чем сирен, а потому сигнал явно доходит не до всех.

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Будет ли эта проблема как-то решаться, власти не уточнили.

Сами ростовчане обратили внимание и на другую проблему подготовки города на случай ЧС. Даже если сирены будут слышны, горожане не знают, в какие укрытия им бежать.

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