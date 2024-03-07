Власти Ростова отсудили 228 тысяч неустойки за разрушенный 10 лет назад «Юбилейный»

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
В конце декабря 2023 года Департамент имущественно-земельных отношений Ростова (далее ДИЗО) обратился в суд с иском против ООО «Солнечный круг», потребовав у ответчика 321,9 тысячи рублей за нарушение сроков выполнения работ по договору о реконструкции Киноконцертного комплекса «Юбилейный». Эти деньги должны были стать компенсацией за срыв сроков исполнения контракта в период с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года.
Суд лишь частично решил удовлетворить требования истца, обязав ответчика выплатить неустойку размеров 228,4 тысячи рублей. В остальной части иска ДИЗО отказали.
Решение суда должно быть исполнено немедленно, если одна из сторон спора не обратится в апелляцию.
Ранее акции кинотеатра «Юбилейный» передали в частные руки.