Власти Ростова отсудили 228 тысяч неустойки за разрушенный 10 лет назад «Юбилейный»

В конце декабря 2023 года Департамент имущественно-земельных отношений Ростова (далее ДИЗО) обратился в суд с иском против ООО «Солнечный круг», потребовав у ответчика 321,9 тысячи рублей за нарушение сроков выполнения работ по договору о реконструкции Киноконцертного комплекса «Юбилейный». Эти деньги должны были стать компенсацией за срыв сроков исполнения контракта в период с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года.