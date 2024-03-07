Водитель и пекарь: названы вакансии в Ростове, которые можно освоить на рабочем месте

Наконец, творческому человеку с навыками художественного ручного труда может подойти вакансия художника-макетчика в мастерской по производству архитектурных и промышленных макетов и диорам. В рамках оплачиваемой стажировки его научат работать с материалами и различным технологиям. После обучения макетчик может рассчитывать на сдельную оплату до 65 тысяч рублей в зависимости от сложности проектов.