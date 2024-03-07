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Published Сегодня, 16:51

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Рекрутеры назвали вакансии в Ростове, которые можно освоить на рабочем месте

Водитель и пекарь: названы вакансии в Ростове, которые можно освоить на рабочем месте

7 марта 2024, 16:51
Фото: 1MI
Рекрутеры назвали вакансии в Ростове, которые можно освоить на рабочем месте

Рекрутеры назвали вакансии в Ростове, которые можно освоить на рабочем месте

Вакансии, где предлагают пройти обучение на рабочем месте, предлагают во многих сферах, рассказали корреспонденту RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

Вакансии с обучением на производствах

Больше всего вакансий с возможностью обучения размещают различных предприятия в Ростовской области.

Например, компания по выпуску корпусной мебели готова взять человека без опыта для обучения профессии мебельщика. Платить ему будут от 55 тысяч рублей до 80 тысяч рублей в месяц. Новичка обучат навыкам распила, фрезеровки, присадки на специальном оборудовании. Также сотрудник будет уметь собирать мебель с помощью ручного инструмента.

Обучить на месте обещают и на швейном производстве в Ростове. Платить сотруднице будут от 40 тысяч рублей. Компания также готова взять на себя траты на проезд нового работника.

На хлебобулочном производстве «с нуля» можно освоить пекарское дело. Платят там от 53 тысяч рублей до 60 тысяч рублей в месяц. Сотруднику обещают карьерный рост, а также путевки на летний отдых и подарки детям.

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Варианты для начинающих в сфере продаж

В сфере продаж остро не хватает продавцов-консультантов и кассиров. Чтобы справиться с дефицитом кадров, работодатели готовы самостоятельно обучить потенциального соискателя и обещают различные льготы.

Например, продавцу-кассиру одного из продуктовых магазинов предлагают скидку 20% на все товары и компенсацию расходов на питание. Зарплата там начинается от 40 тысяч рублей.

Продавцу-кассиру одного из продуктовых магазинов предлагают скидку 20% на все товары и компенсацию расходов на питаниеПродавцу-кассиру одного из продуктовых магазинов предлагают скидку 20% на все товары и компенсацию расходов на питание
Продавцу-кассиру одного из продуктовых магазинов предлагают скидку 20% на все товары и компенсацию расходов на питание
Фото: 1MI

Бонусы и обучение также предлагают продавцу-консультанту сетевого магазина обуви и аксессуаров. После оплачиваемой стажировки обещают зарплату в диапазоне от 45 тысяч рублей до 65 тысяч рублей.

Самыми высокооплачиваемыми специалистами отрасли являются агенты по недвижимости. Эту профессию тоже можно освоить непосредственно в компании, например, начав с позиции помощника риелтора с зарплатой от 50 000 рублей. Ему поручат вести подбор недвижимости по агентской базе и организовывать показы квартир.

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Где ещё есть работа с обучением

Соискателя с техническим складом ума, готового к разъездной работе по городу, может заинтересовать вакансия техника-инженера охранно-пожарной сигнализации. Работодатель организует для начинающего специалиста обучение навыкам техобслуживания и ремонта оборудования и обещает оплату от 50 тысяч рублей до 85 тысяч рублей.

Также в городе ищут ученика электрика. От него требуются минимальные навыки работы с перфоратором. Обучение может занять от одного до шести месяца. Ежедневный заработок составит от пяти тысяч рублей.

Обучить в Ростове могут и на водителя трамвая или троллейбуса. Зарплату обещают от 40 тысяч рублей до 75 тысяч рублей.

Наконец, творческому человеку с навыками художественного ручного труда может подойти вакансия художника-макетчика в мастерской по производству архитектурных и промышленных макетов и диорам. В рамках оплачиваемой стажировки его научат работать с материалами и различным технологиям. После обучения макетчик может рассчитывать на сдельную оплату до 65 тысяч рублей в зависимости от сложности проектов.

Ранее сообщалось, что в Ростове резко вырос спрос на бухгалтеров и менеджеров по продажам.

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