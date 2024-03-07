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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Ростовский гидрометцентр предупредил о заморозках и ветре на длинных выходных

Заморозки и сильный ветер ожидается в Ростовской области на длинных выходных

7 марта 2024, 08:02
Фото: Pxhere
Ростовский гидрометцентр предупредил о заморозках и ветре на длинных выходных
Ночью в Ростовской области ожидаются заморозки до -7 градусов в ближайшие дни, предупредил гидрометцентр.

Прогулки на свежем воздухе навряд ли порадуют жителей региона на длинных выходных с 8 по 10 марта. Погода в регионе будет достаточно холодной. На севере области днем ожидается примерно +5 градусов, вечером же будет холодать до -7. Не сильно теплее будет на юге. Столбики термометра там покажут от -3 до +6 градусов.

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Усугубит ситуацию сильный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Также возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ранее RostovGazeta рассказала, куда сходить в Ростове на выходных с 8 по 10 марта. В частности, в кино стартует показ фильма «Онегин» по мотивам произведения Александра Пушкина.

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