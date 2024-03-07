Заморозки и сильный ветер ожидается в Ростовской области на длинных выходных

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Прогулки на свежем воздухе навряд ли порадуют жителей региона на длинных выходных с 8 по 10 марта. Погода в регионе будет достаточно холодной. На севере области днем ожидается примерно +5 градусов, вечером же будет холодать до -7. Не сильно теплее будет на юге. Столбики термометра там покажут от -3 до +6 градусов.
Усугубит ситуацию сильный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Также возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.
Ранее RostovGazeta рассказала, куда сходить в Ростове на выходных с 8 по 10 марта. В частности, в кино стартует показ фильма «Онегин» по мотивам произведения Александра Пушкина.