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Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Ж/д сообщение с Ростовской областью хотят разделить на пассажирское и грузовое

Ж/д сообщение с Ростовской областью могут разделить на пассажирское и грузовое

7 марта 2024, 08:04
Фото: rostovgazeta.ru
Ж/д сообщение с Ростовской областью хотят разделить на пассажирское и грузовое
Для удобства туристов железнодорожное сообщение на юге России хотят разделить на пассажирское и грузовое, заявил на совещании о развитии Азово-Черноморского региона президент Владимир Путин.

Глава государства заявил, что в южном направлении железной дороги есть «узкие» места. Сейчас пути значительно загружены, так как по ним идут грузы в новые регионы, а также едут на отдых туристы. Аэропорты на юге России до сих пор частично не работают.

Началось строительство железной дороги вдоль Азовского моря из Ростова в Крым
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По оценке президента, сейчас пропускная способность железных дорог в несколько раз меньше, чем у портов. Путин предложил разделить железнодорожное сообщение в южном направлении на пассажирское и грузовое для удобства туристов и бизнеса.

Также на совещании заявили о планах повысить пропускную способность реки Дон. Сделать это хотят за счет запуска Багаевского гидроузла.

Ранее Путин анонсировал строительство гостиниц у Азовского моря.

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