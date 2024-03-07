Ж/д сообщение с Ростовской областью могут разделить на пассажирское и грузовое

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Глава государства заявил, что в южном направлении железной дороги есть «узкие» места. Сейчас пути значительно загружены, так как по ним идут грузы в новые регионы, а также едут на отдых туристы. Аэропорты на юге России до сих пор частично не работают.
По оценке президента, сейчас пропускная способность железных дорог в несколько раз меньше, чем у портов. Путин предложил разделить железнодорожное сообщение в южном направлении на пассажирское и грузовое для удобства туристов и бизнеса.
Также на совещании заявили о планах повысить пропускную способность реки Дон. Сделать это хотят за счет запуска Багаевского гидроузла.
Ранее Путин анонсировал строительство гостиниц у Азовского моря.