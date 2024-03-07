Жители Ростовской области оценили свое счастье в 233 тысячи рублей

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Портал Superjob опросил 20,5 тысячи респондентов из 508 городов России, чтобы выяснить, сколько денег требуется населению для того, чтобы чувствовать себя счастливыми.
Согласно результатам опроса, средний показатель по стране составил 215 тысяч рублей. При этом мужчины назвали суммы на 30% больше, чем женщины. Представителям сильного пола требуется 244 тысячи рублей в месяц, а дамы способны чувствовать себя комфортно всего за 189 тысяч рублей в месяц. При этом, чем младше были респонденты, тем скромнее были их требования, так люди до 24 лет готовы быть счастливыми всего 160 тысяч в месяц.
Что касается жителей Ростова-на-Дону, они вошли в пятерку федеральных лидеров по уровню зарплаты для комфортного уровня жизни. Ростовчане заявили, что им требуется 233 тысячи рублей, чтобы быть счастливыми. При этом в сентябре прошлого года эта сумма была на 15 тысяч меньше. Жители соседнего Краснодара назвали гораздо более скромную сумму, им требуется всего 222 тысячи рублей.
В это же время лидерами рейтинга стали жители Москвы, которым для счастья нужно не меньше 267 тысяч рублей, жители Владивостока (250 тысяч рублей) и Санкт-Петербурга (237 тысяч рублей).
Ранее стало известно, что каждый десятый ростовчанин живет за чертой бедности.