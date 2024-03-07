Жители Ростовской области оценили свое счастье в 233 тысячи рублей

Согласно результатам опроса, средний показатель по стране составил 215 тысяч рублей. При этом мужчины назвали суммы на 30% больше, чем женщины. Представителям сильного пола требуется 244 тысячи рублей в месяц, а дамы способны чувствовать себя комфортно всего за 189 тысяч рублей в месяц. При этом, чем младше были респонденты, тем скромнее были их требования, так люди до 24 лет готовы быть счастливыми всего 160 тысяч в месяц.