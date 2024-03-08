Движение ограничат до 20 июля на Московской в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Причиной являются работы по реконструкции водопроводной сети. Ограничения введут на Московской на участке от Доломановского до Островского с северной стороны с организацией одностороннего движения в восточном направлении.
Кроме того, введут ограничения от Островского до Буденновского с южной стороны. Эти меры продлятся с 25 мая по 20 июля.
Ранее местных жителей предупредили, что схема движения автобусов поменяется в городе 8 марта. Причиной является футбольный матч, который пройдет вечером в этот день.
До этого говорилось, что массовые перекрытия дорог ожидаются в донской столице в марте.