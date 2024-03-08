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Движение ограничат до 20 июля на Московской в Ростове-на-Дону

Движение ограничат до 20 июля на Московской в Ростове-на-Дону

8 марта 2024, 11:46
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в части улицы Московской изменится схема движения из-за технических работ, сообщили в горадминистрации.

Причиной являются работы по реконструкции водопроводной сети. Ограничения введут на Московской на участке от Доломановского до Островского с северной стороны с организацией одностороннего движения в восточном направлении.

Кроме того, введут ограничения от Островского до Буденновского с южной стороны. Эти меры продлятся с 25 мая по 20 июля.

Схема движения автобусов изменится в Ростове-на-Дону 8 марта
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Ранее местных жителей предупредили, что схема движения автобусов поменяется в городе 8 марта. Причиной является футбольный матч, который пройдет вечером в этот день.

До этого говорилось, что массовые перекрытия дорог ожидаются в донской столице в марте.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ограничения движения#Московская
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