Глава донского района Торпуджиян рассказал о своем двойнике в соцсетях

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Неизвестные создали двойник канала и рассылают сообщения от имени Торпуджияна. Сам он попросил подписчиков быть бдительными и не ничего не отвечать аферистам.
«И чтобы вы сразу могли отличить официальную страницу, я заменил фотографию. К сожалению, никто не застрахован от подобных случаев», — написал глава района.
Он попросил никак не реагировать на сомнительные смс-рассылки.
Ранее мошенничество вскрылось при покупке остановок в донской столице. Материал RostovGazeta читайте по ссылке.
До этого жителям рассказали, как вернуть средства, которые похитили аферисты.