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Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Глава донского района Торпуджиян пожаловался на мошенников

Глава донского района Торпуджиян рассказал о своем двойнике в соцсетях

8 марта 2024, 15:21
Фото: 1MI

Глава донского района Торпуджиян пожаловался на мошенников

Глава администрации Мясниковского района Ростовской области Андрей Торпуджиян заявил, что его страницу в соцсетях скопировали мошенники, публикацию он сделал в Telegram.

Неизвестные создали двойник канала и рассылают сообщения от имени Торпуджияна. Сам он попросил подписчиков быть бдительными и не ничего не отвечать аферистам.

«И чтобы вы сразу могли отличить официальную страницу, я заменил фотографию. К сожалению, никто не застрахован от подобных случаев», — написал глава района.

Ростовчанам рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги
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Он попросил никак не реагировать на сомнительные смс-рассылки.

Ранее мошенничество вскрылось при покупке остановок в донской столице. Материал RostovGazeta читайте по ссылке.

До этого жителям рассказали, как вернуть средства, которые похитили аферисты.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Мошенники#Мошенничество#Соцсети#Администрация#Происшествия
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