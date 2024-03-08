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Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Холодную погоду пообещали ростовчанам на длинных выходных

Холодную погоду пообещали ростовчанам на длинных выходных

8 марта 2024, 12:52
Фото: 1MI
В Ростовской области на длинных выходных будет прохладная погода и может выпасть снег, сообщили синоптики.

Согласно данным синоптиков, в эти выходные, с 8 по 10 марта, в регионе ожидается довольно холодная погода. На севере области будут морозы до -7 градусов, днем поднимаясь до +5. В южной части региона дневная температура составит +9 градусов.

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Что касается Ростова-на-Дону, то ночью ожидается температура до -2 градусов, днем до +6 градусов.

В области прогнозируют сильный ветер, достигающий 11 метров в секунду. Кроме того, возможны дождь со снегом.

Ранее жители донской столицы не могли час дождаться общественного транспорта из-за выпавшего снега.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Ростов#Синоптики
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