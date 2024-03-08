Холодную погоду пообещали ростовчанам на длинных выходных

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Согласно данным синоптиков, в эти выходные, с 8 по 10 марта, в регионе ожидается довольно холодная погода. На севере области будут морозы до -7 градусов, днем поднимаясь до +5. В южной части региона дневная температура составит +9 градусов.
Что касается Ростова-на-Дону, то ночью ожидается температура до -2 градусов, днем до +6 градусов.
В области прогнозируют сильный ветер, достигающий 11 метров в секунду. Кроме того, возможны дождь со снегом.
Ранее жители донской столицы не могли час дождаться общественного транспорта из-за выпавшего снега.