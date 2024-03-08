Компания из Красноярска внесет изменения в генеральный план Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Всего участниками конкурса стали четыре компании, а начальная цена контракта составляла 15,8 миллиона рублей. Победителем стал «Красноярскгражданпроект», который выполнит все работы за 12 миллионов рублей.
Компании предстоит подготовить проект внесения изменений в Генеральный план города Ростова-на-Дону на 2007–2025 годы. Заказчиком выступает департамент архитектуры и градостроительства города.
Согласно открытым данным, организация зарегистрирована в Красноярске в 1964 году. В 2022 году чистая прибыль составила 1,2 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что изменения в генплане города необходимы для решения накопившихся вопросов в сфере градостроительной деятельности.