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Published Сегодня, 10:30

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Updated Сегодня, 10:32

Компания из Красноярска внесет изменения в генеральный план Ростова-на-Дону

Компания из Красноярска внесет изменения в генеральный план Ростова-на-Дону

8 марта 2024, 10:30
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону выбрали подрядчика, который будет вносить изменения в генплан города, говорится в материалах госзакупок.

Всего участниками конкурса стали четыре компании, а начальная цена контракта составляла 15,8 миллиона рублей. Победителем стал «Красноярскгражданпроект», который выполнит все работы за 12 миллионов рублей.

Компании предстоит подготовить проект внесения изменений в Генеральный план города Ростова-на-Дону на 2007–2025 годы. Заказчиком выступает департамент архитектуры и градостроительства города.

В Ростове-на-Дону потребуется корректировка генплана города
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Согласно открытым данным, организация зарегистрирована в Красноярске в 1964 году. В 2022 году чистая прибыль составила 1,2 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что изменения в генплане города необходимы для решения накопившихся вопросов в сфере градостроительной деятельности.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Госзакупки#Генеральный план#Красноярск
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