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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 11 и по 17 марта

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 11 и по 17 марта

8 марта 2024, 05:26
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону проведут отключения электричества из-за технических работ, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 11 марта, свет выключат на улицах Черепахина, Катаева, 9-я линия, Закруткина, Советская. Также это коснется переулка Приволжский.

Во вторник ограничения введут по проспектам Театральный, Шолохова, улицам Амбулаторная, Гастелло, переулкам Глиссерный, Гудермесский, Ермака, Житомирский, Народный.

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В среду это коснется улиц Ульяновская, Донская и переулка Газетный. В четверг обесточат улицы Ульяновская, Донская, Бауманская и переулок Газетный.

В пятницу электричества не будет по улицам Закруткина, 1-я линия, 3-я линия и Советская.

Ранее жители Новошахтинска рассказали, как пять суток выживали без света и тепла.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ремонт#Электричество#Отключения#Ростов
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