Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 11 и по 17 марта

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В понедельник, 11 марта, свет выключат на улицах Черепахина, Катаева, 9-я линия, Закруткина, Советская. Также это коснется переулка Приволжский.
Во вторник ограничения введут по проспектам Театральный, Шолохова, улицам Амбулаторная, Гастелло, переулкам Глиссерный, Гудермесский, Ермака, Житомирский, Народный.
В среду это коснется улиц Ульяновская, Донская и переулка Газетный. В четверг обесточат улицы Ульяновская, Донская, Бауманская и переулок Газетный.
В пятницу электричества не будет по улицам Закруткина, 1-я линия, 3-я линия и Советская.
Ранее жители Новошахтинска рассказали, как пять суток выживали без света и тепла.