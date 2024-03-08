Мошенничество вскрылось при закупке остановок в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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В 2020 году управление благоустройства Ворошиловского района заключило контракт с компанией на закупку и монтаж остановок. Однако подрядчик не полностью выполнил указанные в документации работы.
В акты бизнесмен внес недостоверную информацию, после чего его компании перечислили деньги. В результате размер ущерба составил 670 тысяч рублей.
Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Сейчас все материалы направили в суд, максимальное наказание составляет шесть лет колонии.
Ранее ростовчанам рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги. Материал на эту тему читайте по ссылке.