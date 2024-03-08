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Published Сегодня, 06:53

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Updated Сегодня, 06:55

Мошенничество вскрылось при закупке остановок в Ростове-на-Дону

Мошенничество вскрылось при закупке остановок в Ростове-на-Дону

8 марта 2024, 06:53
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону будут судить бизнесмена за мошенничество при установке остановочных комплексов, сообщили в региональной прокуратуре.

В 2020 году управление благоустройства Ворошиловского района заключило контракт с компанией на закупку и монтаж остановок. Однако подрядчик не полностью выполнил указанные в документации работы.

В акты бизнесмен внес недостоверную информацию, после чего его компании перечислили деньги. В результате размер ущерба составил 670 тысяч рублей.

Ростовчанам рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги
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Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело. Сейчас все материалы направили в суд, максимальное наказание составляет шесть лет колонии.

Ранее ростовчанам рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Суд#Бизнесмен#Мошенничество#Происшествия
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