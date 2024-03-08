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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

На разметку дорог потратят 680 млн рублей в Ростовской области

На разметку дорог потратят 680 млн рублей в Ростовской области

8 марта 2024, 07:32
Фото: 1MI
В Ростовской области ищут подрядчика, который будет заниматься разметкой дорог, сообщается на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает Минтранспорта области, победителя выберут в рамках конкурса. Начальная цена контракта составляет 680 миллионов рублей.

Выполнить все работы необходимо будет до 18 июня 2025 года. В этом году потратят 500 миллионов, остальную сумму — в следующем.

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Согласно техническому заданию, начать выполнение работ необходимо с 1 сентября 2024 года. Кроме того, победившей компании предстоит установить дорожные знаки.

Ранее стало известно, что пробки грозят трассе «Ростов — Ставрополь» из-за ремонтных работ. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Разметка#Дороги#Расходы
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