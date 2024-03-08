На разметку дорог потратят 680 млн рублей в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
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Updated Сегодня, 07:34
Заказчиком выступает Минтранспорта области, победителя выберут в рамках конкурса. Начальная цена контракта составляет 680 миллионов рублей.
Выполнить все работы необходимо будет до 18 июня 2025 года. В этом году потратят 500 миллионов, остальную сумму — в следующем.
Согласно техническому заданию, начать выполнение работ необходимо с 1 сентября 2024 года. Кроме того, победившей компании предстоит установить дорожные знаки.
Ранее стало известно, что пробки грозят трассе «Ростов — Ставрополь» из-за ремонтных работ. Материал на эту тему читайте по ссылке.