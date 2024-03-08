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Published Сегодня, 07:53

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Updated Сегодня, 07:55

Пруд за 12 млн рублей пытаются продать в Ростовской области

Пруд за 12 млн рублей пытаются продать в Ростовской области

8 марта 2024, 07:53
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области выставили на продажу пруд, который оценили в 12 миллионов рублей, говорится на одном из тематических сайтов.

Пруд расположен в 15 километрах от Ростова-на-Дону, его площадь составляет почти четыре гектара. А средняя глубина — 2,5 метра.

«Для разведения аквакультуры, организации платной рыбалки, постройки номерного фонда, зарыблен», — говорится в объявлении.

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Отмечается, что к пруду есть асфальтированный подъезд. Владелец рассказал, что здесь можно вести бизнес или создать семейную усадьбу.

Это объявление набрало более 7,7 тысячи просмотров.

Ранее стало известно, что житель Ростовской области продает питомник с туями за 40 миллионов. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыбалка#Пруд#Аквакультура
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