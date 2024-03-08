Пруд за 12 млн рублей пытаются продать в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Пруд расположен в 15 километрах от Ростова-на-Дону, его площадь составляет почти четыре гектара. А средняя глубина — 2,5 метра.
«Для разведения аквакультуры, организации платной рыбалки, постройки номерного фонда, зарыблен», — говорится в объявлении.
Отмечается, что к пруду есть асфальтированный подъезд. Владелец рассказал, что здесь можно вести бизнес или создать семейную усадьбу.
Это объявление набрало более 7,7 тысячи просмотров.
Ранее стало известно, что житель Ростовской области продает питомник с туями за 40 миллионов. Материал на эту тему читайте по ссылке.