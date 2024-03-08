Сергей Кириенко рассказал об итогах Всемирного фестиваля молодежи

В результате предложения участников было принято решение о запуске международного трека на каждом из молодежных форумов, которые традиционно стартуют в России 12 апреля. Это решение было принято в связи с тем, что все участники фестиваля, покидающие страну в эти дни, полюбили Россию и хотели бы вернуться сюда снова. С целью продолжения совместных проектов с российскими участниками, начиная с этого года, все 43 молодежных форума в России, включая международные и образовательные, будут открыты для иностранных граждан.