Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Он рассказал, что кроме России, в мероприятиях приняли участие представители 188 государств. Была делегация и из Украины. Но из-за очевидных причин их нельзя называть официальной делегацией и показывать, так как это может привести к уголовному преследованию в их стране.
Встреча главы российского государства с 250 участниками фестиваля длилась более двух часов. Кириенко отметил, что главным впечатлением от этой встречи стало общение Владимира Путина с участниками. Она прошла на равных, без попыток упрощения или излишнего нравоучительного тона.
Кроме того, гости фестиваля поняли, что Россия отстаивает право каждого народа на свой собственный суверенитет, на свой собственный выбор.
Сергей Кириенко выразил уверенность в том, что у каждого участника появилось личное впечатление, благодаря общению со сверстниками и дискуссиям. Он подчеркнул, что это является самым ценным аспектом. По его мнению, независимо от того, что им рассказывают о России, все это остается лишь рекламной паузой. Однако то впечатление, которое они сами формируют о стране, никто не сможет изменить.
Согласно его заявлению, основным отличием фестиваля в этом году от форума в 2017 году стала содержательная составляющая мероприятий. Он отметил высокий уровень самих участников: общее число заявок составило 320 тысяч, и после сложного отбора, который включал в себя шесть этапов, появились делегации.
Также Кириенко сообщил, что содержательная и образовательная программа фестиваля были существенно расширены. Каждый день для участников был наполнен определенным тематическим контентом. Большой марафон провело общество «Знание», и общее количество мероприятий превысило 850. Если бы кто-то захотел прослушать все лекции, то пришлось бы потратить 78 суток.
Посетители были заинтересованы в глубоких дискуссиях. Хоть программа форума и включала множество развлекательных мероприятий, участники стремились в первую очередь посетить образовательные и информационно насыщенные события.
В результате первых социологических опросов выяснилось, что 84% респондентов относятся к фестивалю положительно. Только 2% выразили скорее отрицательное отношение. Основные эмоции, которые испытывают люди в связи с проведением форума, — гордость, уважение, надежду и уверенность в завтрашнем дне.
По мнению гостей фестиваля, пять тысяч волонтеров, работавших на его площадках, были глубоко тронуты предоставленным им гостеприимством.
Сергей Кириенко рассказал, с какой любовью волонтеры встречали гостей, и как эта любовь возвращалась к ним. Он упомянул, что посетил волонтерскую деревню, где были построены три сцены, на которых иностранные делегации выступали с музыкальными программами перед волонтерами по вечерам. Делегации сами попросили дать им возможность поблагодарить активистов.
На фестивальной площадке впервые работало 300 экскурсоводов из разных регионов страны, которые прошли самый строгий конкурс для участия в мероприятии. Также в первый раз на фестивале были приняты участники в возрасте до 18 лет: детская программа собрала 1000 делегатов, включая 500 из России и 500 из других стран.
Все 89 российских регионов взяли на себя ответственность за прием иностранных делегаций. Теперь, по завершении фестиваля, более двух тысяч участников отправляются в различные регионы в качестве гостей.
По словам главы Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой, всего фестиваль готовили более 19 тысяч сотрудников.
Фестиваль был организован силами молодых людей, средний возраст составляет 29 лет. Относительно детской программы, ее разрабатывали 80 детей из 24 государств, специально для этого сформировали детскую дирекцию форума.
Глава Росмолодежи подчеркнула, что цель фестиваля выходит за его рамки, стремясь создать долгосрочные связи. В ближайшее время 15 человек станут участниками арктической экспедиции. И фестиваль стал отправной точкой для запуска многочисленных международных проектов в различных областях, включая дипломатию, бизнес, экологию и т. д.
В результате предложения участников было принято решение о запуске международного трека на каждом из молодежных форумов, которые традиционно стартуют в России 12 апреля. Это решение было принято в связи с тем, что все участники фестиваля, покидающие страну в эти дни, полюбили Россию и хотели бы вернуться сюда снова. С целью продолжения совместных проектов с российскими участниками, начиная с этого года, все 43 молодежных форума в России, включая международные и образовательные, будут открыты для иностранных граждан.
Напомним, что в период с 1 по 7 марта 2024 года фестиваль проходил на территории центра «Сириус», его организовали по указу главы государства.