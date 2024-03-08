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Published Сегодня, 08:57

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Updated Сегодня, 08:59

Схема движения автобусов изменится в Ростове-на-Дону 8 марта

Схема движения автобусов изменится в Ростове-на-Дону 8 марта

8 марта 2024, 08:57
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону из-за футбольного матча поменяют схему движения общественного транспорта, сообщили в горадминистрации.

Речь идет о матче между командами «Ростов» и «Краснодар», который состоится 8 марта. Игра начнется в 18.30 мск.

Из-за этого автобусные маршруты № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 продлят до ТРК «Мегамаг». На них можно будет добраться до стадиона.

Движение ограничат до конца мая на Театральном в Ростове-на-Дону
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Кроме того, организуют работу дополнительного графика на маршруте № 39. Конечной остановкой станет «Городской пляж».

Ранее стало известно, что массовые перекрытия дорог ожидаются в донской столице в марте. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, движение ограничат до конца мая на Театральном.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автобусы#Футбол#Транспорт#Маршруты
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