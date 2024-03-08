Схема движения автобусов изменится в Ростове-на-Дону 8 марта

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Речь идет о матче между командами «Ростов» и «Краснодар», который состоится 8 марта. Игра начнется в 18.30 мск.
Из-за этого автобусные маршруты № 1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 продлят до ТРК «Мегамаг». На них можно будет добраться до стадиона.
Кроме того, организуют работу дополнительного графика на маршруте № 39. Конечной остановкой станет «Городской пляж».
Ранее стало известно, что массовые перекрытия дорог ожидаются в донской столице в марте. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
Кроме того, движение ограничат до конца мая на Театральном.