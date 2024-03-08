Стала известна точная дата прекращения морозов в Ростовской области

Posted 8 марта 2024, 05:05
Published 8 марта 2024, 05:05
Modified 8 марта 2024, 05:07
Updated 8 марта 2024, 05:07
В пятницу, 8 марта, будет ясная погода, а температура поднимется до +4 градусов. Но ночью похолодает до -3 градусов.
В субботу и воскресенье средняя температура составит +5 градусов, осадков не ожидается. Однако по ночам прогнозируют морозы, но с 11 марта они прекратятся. В этот день будет облачно, температура поднимется до +7 градусов.
В среду, 13 числа, столбики термометров покажут +13 градусов, а в четверг могут начаться дожди.
Ранее в донской столице асфальт растаял вместе со снегом. О том, как это произошло, можно прочитать по ссылке.