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Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Морозы в Ростовской области прекратятся с 11 марта

Стала известна точная дата прекращения морозов в Ростовской области

8 марта 2024, 05:05
Фото: Изображение Midjourney

Морозы в Ростовской области прекратятся с 11 марта

В Ростовской области с 11 марта должны прекратиться ночные морозы, сообщили синоптики.

В пятницу, 8 марта, будет ясная погода, а температура поднимется до +4 градусов. Но ночью похолодает до -3 градусов.

В субботу и воскресенье средняя температура составит +5 градусов, осадков не ожидается. Однако по ночам прогнозируют морозы, но с 11 марта они прекратятся. В этот день будет облачно, температура поднимется до +7 градусов.

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В среду, 13 числа, столбики термометров покажут +13 градусов, а в четверг могут начаться дожди.

Ранее в донской столице асфальт растаял вместе со снегом. О том, как это произошло, можно прочитать по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Синоптики#Морозы
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