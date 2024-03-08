Стало известно, когда потеплеет в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Начиная с 11 марта, прекратятся ночные морозы. В выходные, 9 и 10 марта, средняя температура в регионе составит +5°, и осадков не предвидится.
Ночью температура опустится до уровней от -2 до -4° с туманом. С начала следующей недели начнется потепление, и к среде, 13 марта, температура воздуха поднимется до +13°.
Все эти дни прогнозируют облачную погоду, но в четверг могут пройти дожди. Столбики термометров будут показывать около +11 градусов.
Ранее школы и детсады закрывали в донском регионе из-за непогоды. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого части региона вводили режим ЧС из-за неблагоприятной погоды.