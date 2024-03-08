rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Потепление в Ростовской области начнется с 11 марта

Стало известно, когда потеплеет в Ростовской области

8 марта 2024, 10:08
Фото: 1MI

Потепление в Ростовской области начнется с 11 марта

В Ростовской области на следующей неделе может начаться потепление после периода ночных заморозков, сообщили синоптики.

Начиная с 11 марта, прекратятся ночные морозы. В выходные, 9 и 10 марта, средняя температура в регионе составит +5°, и осадков не предвидится.

Ночью температура опустится до уровней от -2 до -4° с туманом. С начала следующей недели начнется потепление, и к среде, 13 марта, температура воздуха поднимется до +13°.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
Узнать подробнее

Все эти дни прогнозируют облачную погоду, но в четверг могут пройти дожди. Столбики термометров будут показывать около +11 градусов.

Ранее школы и детсады закрывали в донском регионе из-за непогоды. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого части региона вводили режим ЧС из-за неблагоприятной погоды.

Читайте также:
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогодыВ части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Синоптики#Потепление#Ночные морозы
Подпишитесь
Мошенничество вскрылось при закупке остановок в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:53
Ростовская область может остаться без телевидения из-за Солнца
Сегодня, 06:18
Жительниц Ростовской области поздравили с 8 Марта из космоса
Сегодня, 05:54
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 11 и по 17 марта
Сегодня, 05:26
Стала известна точная дата прекращения морозов в Ростовской области
Сегодня, 05:05
Астроном предупредил о возмущении магнитосферы в Ростовской области 8 и 9 марта
Сегодня, 04:40