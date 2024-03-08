Тренер «Ростова» Карпин после матча с «Краснодаром» рассказал о страхах игроков

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Встреча состоялась в пятницу, 8 марта, в донской столице в рамках чемпионата России. Ростовчане одержали победу со счетом 2:1.
Карпин рассказал, что содержание игры было хорошим до второго гола. А после сработала психология.
«Все по‑другому стали делать, какая‑то боязнь появилась не пропустить», — пишет издание со ссылкой на слова Карпина. Также у него поинтересовались, смог ли «Краснодар» удивить в этой игре.
Валерий Карпин ответил отрицательно.
«Ростов» набрал 27 очков и занял девятое место в турнирной таблице. «Краснодар» лидирует в чемпионате с 39 очками, опережая на два балла «Зенит», который провел на одну игру меньше.
До этого Карпин высказался о победе ФК «Ростов» над «Спартаком».