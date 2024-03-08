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Тренер «Ростова» Карпин после матча с «Краснодаром» рассказал о страхах игроков

Тренер «Ростова» Карпин после матча с «Краснодаром» рассказал о страхах игроков

8 марта 2024, 18:43
Фото: 1MI
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил, что у игроков появилась боязнь во время матча с «Краснодаром», пишет «Матч ТВ».

Встреча состоялась в пятницу, 8 марта, в донской столице в рамках чемпионата России. Ростовчане одержали победу со счетом 2:1.

Карпин рассказал, что содержание игры было хорошим до второго гола. А после сработала психология.

«Все по‑другому стали делать, какая‑то боязнь появилась не пропустить», — пишет издание со ссылкой на слова Карпина. Также у него поинтересовались, смог ли «Краснодар» удивить в этой игре.

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Валерий Карпин ответил отрицательно.

«Ростов» набрал 27 очков и занял девятое место в турнирной таблице. «Краснодар» лидирует в чемпионате с 39 очками, опережая на два балла «Зенит», который провел на одну игру меньше.

До этого Карпин высказался о победе ФК «Ростов» над «Спартаком».

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Краснодар#Ростов#Матч#Карпин
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