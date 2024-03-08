Жителей Ростовской области начали пугать плохими анализами

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Изданию 1Rnd рассказали в полиции, что по этой схеме мошенники, выдающие себя за медицинский персонал, звонят людям и предупреждают о выявленном заболевании, утверждая, что необходимо срочно начать лечение.
Используя различные вымышленные статусы, такие как помощник главного врача поликлиники или даже профессор медицинского университета, они пытаются обмануть своих жертв.
Аферист заявляет о плохих анализах, но утверждает, что профессор готов помочь больному, хотя лечение будет стоить денег. Потерпевших убеждают в необходимости заказать дорогостоящие лекарства за пределами страны.
Поэтому предлагается жертве перевести деньги за препараты и лечение, поскольку, якобы, доступных мест для лечения осталось немного, и требуется предварительная оплата.
Ранее мошенничество вскрылось при закупке остановок в Ростове-на-Дону.