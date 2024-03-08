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Posted Сегодня, 17:29

Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

Мошенники в Ростовской области стали притворяться медиками

Жителей Ростовской области начали пугать плохими анализами

8 марта 2024, 17:29
Фото: Изображение Midjourney

Мошенники в Ростовской области стали притворяться медиками

В Ростовской области и других регионах России обнаружили новую схему кибермошенничества, сообщают СМИ.

Изданию 1Rnd рассказали в полиции, что по этой схеме мошенники, выдающие себя за медицинский персонал, звонят людям и предупреждают о выявленном заболевании, утверждая, что необходимо срочно начать лечение.

Используя различные вымышленные статусы, такие как помощник главного врача поликлиники или даже профессор медицинского университета, они пытаются обмануть своих жертв.

Ростовчанам рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги
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Аферист заявляет о плохих анализах, но утверждает, что профессор готов помочь больному, хотя лечение будет стоить денег. Потерпевших убеждают в необходимости заказать дорогостоящие лекарства за пределами страны.

Поэтому предлагается жертве перевести деньги за препараты и лечение, поскольку, якобы, доступных мест для лечения осталось немного, и требуется предварительная оплата.

Ранее мошенничество вскрылось при закупке остановок в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Заболевание#Медицинский персонал#Кибермошенничество
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