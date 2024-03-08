Жительниц Ростовской области поздравили с 8 Марта из космоса

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
Госкорпорация опубликовала видео, на котором космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб сказали слова поздравления. Они поблагодарили женщин за любовь и заботу.
Космонавты, которые сейчас находятся в международной космической станции, пожелали всем быть счастливыми.
«Пусть вас окружают только любимые люди и каждый день будет наполнен радостью и улыбками. Будьте счастливы», — говорится в подписи к видео.
Пользователи в комментариях поблагодарили их за поздравления.
До этого уроженец Новочеркасска Николай Чуб сфотографировал Ростов из космоса. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.