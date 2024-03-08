rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

Космонавт из Новочеркасска Чуб поздравил женщин с 8 Марта из космоса

Жительниц Ростовской области поздравили с 8 Марта из космоса

8 марта 2024, 05:54
Фото: Изображение Midjourney

Космонавт из Новочеркасска Чуб поздравил женщин с 8 Марта из космоса

Космонавт Николай Чуб из Ростовской области, который находится на МКС, поздравил женщин с 8 Марта, сообщили в Роскосмосе.

Госкорпорация опубликовала видео, на котором космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб сказали слова поздравления. Они поблагодарили женщин за любовь и заботу.

Фото: Роскосмос — ТГ

Космонавты, которые сейчас находятся в международной космической станции, пожелали всем быть счастливыми.

Космонавт из Ростовской области Николай Чуб поделился видео с борта МКС
Узнать подробнее

«Пусть вас окружают только любимые люди и каждый день будет наполнен радостью и улыбками. Будьте счастливы», — говорится в подписи к видео.

Пользователи в комментариях поблагодарили их за поздравления.

До этого уроженец Новочеркасска Николай Чуб сфотографировал Ростов из космоса. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также:
Космонавт из Ростовской области Николай Чуб поделился видео с борта МКСЕще и стилист: космонавт из Ростовской области подстриг коллегу прямо на МКСКосмонавт Чуб сделал с МКС сделал важное заявление для жителей Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Космос#МКС
Подпишитесь
Мошенничество вскрылось при закупке остановок в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:53
Ростовская область может остаться без телевидения из-за Солнца
Сегодня, 06:18
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 11 и по 17 марта
Сегодня, 05:26
Стала известна точная дата прекращения морозов в Ростовской области
Сегодня, 05:05
Астроном предупредил о возмущении магнитосферы в Ростовской области 8 и 9 марта
Сегодня, 04:40