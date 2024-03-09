Беспилотники, атаковавшие Таганрог, могли прилететь со стороны Азовского моря

Портал «МК — Ростов-на-Дону» рассказал, что хотя для подготовки атаки ВСУ с военными других стран проводили разведку в акватории Черного моря, атаку по Таганрогу, по некоторым сведениям, произвели со стороны Азовского моря. Эта информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.