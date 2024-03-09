Беспилотники, атаковавшие Таганрог, могли прилететь со стороны Азовского моря

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Напомним, минувшей ночью военным удалось успешно отразить атаку беспилотников по территории Ростовской области. Системы ПВО сбили более 40 беспилотников, однако в результате теракта пострадал и был госпитализирован один сотрудник МЧС.
Портал «МК — Ростов-на-Дону» рассказал, что хотя для подготовки атаки ВСУ с военными других стран проводили разведку в акватории Черного моря, атаку по Таганрогу, по некоторым сведениям, произвели со стороны Азовского моря. Эта информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что самая массовая атака беспилотниками за время СВО не нанесла никаких повреждений гражданской инфраструктуре региона. Сейчас на местах падения обломков работают экстренные службы, которые позаботятся о ликвидации всех возможных последствий ЧП.