rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

Более 40 беспилотников ВСУ сбили над Ростовской областью

Более 40 беспилотников ВСУ сбили над Ростовской областью

9 марта 2024, 04:16
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области удалось ликвидировать 41 беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В ночь на субботу, 9 марта, киевский режим попытался совершить террористическую атаку. Для этого использовались беспилотники самолетного типа, а целью были объекты на территории РФ.

Системы ПВО уничтожили 41 дрон в Ростовской области. Кроме того, беспилотники ликвидировали в Курской, Белгородской и Волгоградской областях.

Глава Таганрога Андрей Фатеев сделал заявление после ночной атаки беспилотников
Узнать подробнее

Ранее губернатор донского региона Василий Голубев рассказал, что были совершены две массовые атаки. В результате пострадал сотрудник МЧС, его госпитализировали.

Одну атаку отразили в Таганроге, еще несколько дронов сбили на подлете к Морозовску.

После этого глава города Андрей Фатеев рассказал, что жителям делать с обломками БПЛА.

Читайте также:
Глава Таганрога Андрей Фатеев сделал заявление после ночной атаки беспилотниковКрыша многоэтажки загорелась в Таганроге после массовой атаки беспилотниковМомент взрыва беспилотника в Таганроге попал на видео
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ВСУ#Беспилотники#Минобороны РФ#Киевский режим#Происшествия
Подпишитесь
Взрывы длились больше часа: появились кадры ночной атаки беспилотников по Таганрогу
Сегодня, 02:09
Губернатор Голубев заявил о массовых атаках дронов на Ростовскую область
Сегодня, 01:58
Жительниц Ростовской области поздравили с 8 Марта из космоса
Вчера, 05:54
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 11 и по 17 марта
Вчера, 05:26
Стала известна точная дата прекращения морозов в Ростовской области
Вчера, 05:05
Астроном предупредил о возмущении магнитосферы в Ростовской области 8 и 9 марта
Вчера, 04:40