Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
В ночь на субботу, 9 марта, киевский режим попытался совершить террористическую атаку. Для этого использовались беспилотники самолетного типа, а целью были объекты на территории РФ.
Системы ПВО уничтожили 41 дрон в Ростовской области. Кроме того, беспилотники ликвидировали в Курской, Белгородской и Волгоградской областях.
Ранее губернатор донского региона Василий Голубев рассказал, что были совершены две массовые атаки. В результате пострадал сотрудник МЧС, его госпитализировали.
Одну атаку отразили в Таганроге, еще несколько дронов сбили на подлете к Морозовску.
После этого глава города Андрей Фатеев рассказал, что жителям делать с обломками БПЛА.