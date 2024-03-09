Глава Таганрога Андрей Фатеев рассказал, что жителям делать с обломками БПЛА

Напомним, что в ночь на 9 марта Таганрог подвергся массовой атаке беспилотников. Об этом около 03.30 мск написал губернатор Василий Голубев. Через час глава региона дополнил информацию, заявив, что российские ПВО также отразили атаку на Морозовск. Всего над регионом сбили 41 БПЛА, сообщили в Минобороны.