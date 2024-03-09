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Published Сегодня, 04:06

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Updated Сегодня, 04:08

Глава Таганрога Андрей Фатеев рассказал, что жителям делать с обломками БПЛА

Глава Таганрога Андрей Фатеев рассказал, что жителям делать с обломками БПЛА

9 марта 2024, 04:06
Фото: личный тг-канал Андрея Фатеева
Глава Таганрога Андрей Фатеев рассказал, что жителям делать с обломками БПЛА
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев призвал жителей города сохранять спокойствие после ночной атаки дронов 9 марта.

Фатеев обратился к таганрожцам, проинформировал их он работе оперативных служб города после ночной массовой атаки беспилотников. Он добавил, что городские структуры, транспорт работают штатно и призвал горожан не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

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Глава администрации сообщил, что в городе проводятся все необходимые мероприятия, и напомнил о недопустимости лишних комментариев в социальных сетях. «Все необходимые комментарии даёт Минобороны», — заявил он.

Фатеев сообщил, что при обнаружении подозрительных предметов (частей, обломков) на земле жителям города необходимо сообщать в полицию.

Напомним, что в ночь на 9 марта Таганрог подвергся массовой атаке беспилотников. Об этом около 03.30 мск написал губернатор Василий Голубев. Через час глава региона дополнил информацию, заявив, что российские ПВО также отразили атаку на Морозовск. Всего над регионом сбили 41 БПЛА, сообщили в Минобороны.

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