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Глава Таганрога Андрей Фатеев сделал заявление после ночной атаки беспилотников

Глава Таганрога Андрей Фатеев сделал заявление после ночной атаки беспилотников

9 марта 2024, 03:40
Фото: личный тг-канал Андрея Фатеева
Глава Таганрога Андрей Фатеев сделал заявление после ночной атаки беспилотников
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев прокомментировал ночную атаку беспилотников на город и призвал местных жителей сохранять спокойствие, сообщение появилось в его тг-канале.

Напомним, что в ночь на 9 марта Таганрог подвергся массовой атаке беспилотников. Силами ПВО ВС РФ были сбиты порядка двух десятков беспилотных летательных объектов.

Обращаясь к жителям города Фатеев сообщил, что все оперативные службы города работают, оценивают последствия на земле. Городские структуры, транспорт работают штатно.

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Глава городской управы призвал людей сохранять спокойствие, а также напомнил о том, что лишние комментарии в социальных сетях недопустимы. «Все необходимые комментарии даёт Минобороны. Обращаюсь к таганрожцам: не публиковать лишнюю информацию в социальных сетях, чатах (адреса, дополнительные данные). При обнаружении подозрительных предметов (частей, обломков) на земле — сообщайте в полицию!» — написал Фатеев.

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