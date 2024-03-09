Глава Таганрога Андрей Фатеев сделал заявление после ночной атаки беспилотников

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Напомним, что в ночь на 9 марта Таганрог подвергся массовой атаке беспилотников. Силами ПВО ВС РФ были сбиты порядка двух десятков беспилотных летательных объектов.
Обращаясь к жителям города Фатеев сообщил, что все оперативные службы города работают, оценивают последствия на земле. Городские структуры, транспорт работают штатно.
Глава городской управы призвал людей сохранять спокойствие, а также напомнил о том, что лишние комментарии в социальных сетях недопустимы. «Все необходимые комментарии даёт Минобороны. Обращаюсь к таганрожцам: не публиковать лишнюю информацию в социальных сетях, чатах (адреса, дополнительные данные). При обнаружении подозрительных предметов (частей, обломков) на земле — сообщайте в полицию!» — написал Фатеев.