Глава Таганрога Фатеев запретил писать комментарии в соцсетях после атаки дронов

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Напомним, что в ночь на субботу, 9 марта, произошли две массовые атаки беспилотников. Системам ПВО удалось ликвидировать несколько дронов.
Пострадал сотрудник МЧС, который устранял последствия инцидентов. Его доставили в больницу.
Теперь Фатеев сообщил, что в городе все оперативные службы работают штатно, идет оценка последствий на земле. Транспорт функционирует в штатном режиме.
«Обращаюсь к местным жителям: не публиковать лишнюю информацию в соцсетях, чатах (адреса, дополнительные данные). При обнаружении частей, обломков на земле — сообщайте в полицию», — заявил глава администрации.