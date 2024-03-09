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Published Сегодня, 04:03

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Updated Сегодня, 04:05

Глава Таганрога Фатеев запретил писать комментарии в соцсетях после атаки дронов

Глава Таганрога Фатеев запретил писать комментарии в соцсетях после атаки дронов

9 марта 2024, 04:03
Фото: 1MI
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев попросил местных жителей не писать лишней информации в Интернете после атаки дронов, заявление размещено в соцсетях.

Напомним, что в ночь на субботу, 9 марта, произошли две массовые атаки беспилотников. Системам ПВО удалось ликвидировать несколько дронов.

Пострадал сотрудник МЧС, который устранял последствия инцидентов. Его доставили в больницу.

Глава Таганрога Андрей Фатеев сделал заявление после ночной атаки беспилотников
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Теперь Фатеев сообщил, что в городе все оперативные службы работают штатно, идет оценка последствий на земле. Транспорт функционирует в штатном режиме.

«Обращаюсь к местным жителям: не публиковать лишнюю информацию в соцсетях, чатах (адреса, дополнительные данные). При обнаружении частей, обломков на земле — сообщайте в полицию», — заявил глава администрации.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Атака дронов#Пострадавший#Фатеев#Оперативные службы#Происшествия#Ночная атака беспилотников на Таганрог 9 марта
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