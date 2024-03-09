rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:58

Published Сегодня, 01:58

Modified Сегодня, 02:00

Updated Сегодня, 02:00

Губернатор Голубев заявил о массовых атаках дронов на Ростовскую область

Губернатор Голубев заявил о массовых атаках дронов на Ростовскую область

9 марта 2024, 01:58
Фото: 1MI
В Ростовской области отразили массовые атаки дронов на регион, сообщил губернатор Василий Голубев.

Изначально системы ПВО отразили одну атаку в Таганроге, после чего произошла еще одна. На подлете к Морозовску уничтожили несколько беспилотников.

«Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле», — рассказал губернатор.

МИД ФРГ попросило граждан не ездить в Ростов-на-Дону из-за атак беспилотников
Узнать подробнее

Он добавил, что пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Пользователи в комментариях поблагодарили военных, которые обеспечивают безопасность.

«Браво нашему ПВО», — пишут местные жители.

Ранее губернатор сделал заявление о работе ПВО в Ростове 23 февраля. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
МИД ФРГ попросило граждан не ездить в Ростов-на-Дону из-за атак беспилотниковВ Ростовской области запустили информацию о беспилотнике, который нашли в полеВ поселке в Ростовской области горел детский лагерь, где падал беспилотник
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#ПВО#Губернатор Голубев#Происшествия#Массовые атаки дронов#Ночная атака беспилотников на Таганрог 9 марта
Подпишитесь
Взрывы длились больше часа: появились кадры ночной атаки беспилотников по Таганрогу
Сегодня, 02:09
Жительниц Ростовской области поздравили с 8 Марта из космоса
Вчера, 05:54
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 11 и по 17 марта
Вчера, 05:26
Стала известна точная дата прекращения морозов в Ростовской области
Вчера, 05:05
Астроном предупредил о возмущении магнитосферы в Ростовской области 8 и 9 марта
Вчера, 04:40