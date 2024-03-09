Губернатор Голубев заявил о массовых атаках дронов на Ростовскую область

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Published Сегодня, 01:58
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Изначально системы ПВО отразили одну атаку в Таганроге, после чего произошла еще одна. На подлете к Морозовску уничтожили несколько беспилотников.
«Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле», — рассказал губернатор.
Он добавил, что пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Пользователи в комментариях поблагодарили военных, которые обеспечивают безопасность.
«Браво нашему ПВО», — пишут местные жители.
Ранее губернатор сделал заявление о работе ПВО в Ростове 23 февраля. Материал на эту тему читайте по ссылке.