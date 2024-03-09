Крыша многоэтажки загорелась в Таганроге после массовой атаки беспилотников

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Около 03.30 мск губернатор Василий Голубев написал в Telegram о массовой атаке беспилотников на Таганрог. Спустя час глава региона сообщил об еще одной массовой атаке БПЛА на подлете к Морозовску.
Теперь жители Таганрога рассказали о загоревшейся крыше многоэтажного дома. Пожар они увидели издалека. Видео происшествия появилось в Сети. Предположительно, крыша могла загореться из-за упавших на нее обломков сбитого БПЛА. Однако эта информация пока не нашла подтверждения в официальных источниках.
Пользователи в комментариях написали, что слышали звуки взрывов, которые их сильно напугали. Некоторые горожане попытались успокоить их, заявив, что сейчас не стоит паниковать и нужно держать себя в руках.
Добавим, что во время атаки дронов пострадал сотрудник МЧС, его госпитализировали. По информации губернатора, во время происшествий никто не погиб.