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Крыша многоэтажки загорелась в Таганроге после массовой атаки беспилотников

Крыша многоэтажки загорелась в Таганроге после массовой атаки беспилотников

9 марта 2024, 03:11
Фото: Изображение Midjourney
Крыша многоэтажки загорелась в Таганроге после массовой атаки беспилотников
В Таганроге в ночь на субботу, 9 марта, загорелась крыша многоэтажного дома, сообщили местные жители в соцсетях.

Около 03.30 мск губернатор Василий Голубев написал в Telegram о массовой атаке беспилотников на Таганрог. Спустя час глава региона сообщил об еще одной массовой атаке БПЛА на подлете к Морозовску.

Теперь жители Таганрога рассказали о загоревшейся крыше многоэтажного дома. Пожар они увидели издалека. Видео происшествия появилось в Сети. Предположительно, крыша могла загореться из-за упавших на нее обломков сбитого БПЛА. Однако эта информация пока не нашла подтверждения в официальных источниках.

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Крыша многоэтажки загорелась в Таганроге после массовой атаки беспилотников
Видео: тг-канал «Это Ростов»

Пользователи в комментариях написали, что слышали звуки взрывов, которые их сильно напугали. Некоторые горожане попытались успокоить их, заявив, что сейчас не стоит паниковать и нужно держать себя в руках.

Добавим, что во время атаки дронов пострадал сотрудник МЧС, его госпитализировали. По информации губернатора, во время происшествий никто не погиб.

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